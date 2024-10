Viola, al PalaCalafiore arriva la capolista

di Domenico Suraci – “Casale è un gruppo solido che si conosce da tempo, che ha lo stesso allenatore da diverse stagioni, sono collaudati”. Così il capitano neroarancio Augusti Fabi definisce la Novipiù Junior Casale Monferranto che la Viola affronterà domenica 28 gennaio alle ore 18 al PalaCalafiore.

Solo tre le sconfitte stagionali della squadra piemontese, contro Latina, Cagliari e Legnano, quattordici invece le vittorie collezionate da un roster devastante, che entrando nel ritmo partita difficilmente si può contrastare.

Quali le peculiarità di ogni giocatore? Appronfodiamole.

ON FIRE – Tommasini nel 2014 arriva a Casale, anno in cui si distingue nuovamente per la personalità e la sicurezza con cui ha guidato la squadra… Per tutta la stagione tra i migliori assistman della Lega, Giovanni ha migliorato a Casale tutte le sue voci statistiche, stabilendo anche il suo career-high di punti realizzati (26, il 30 novembre a Trapani)… Nel 2015-16, dopo una prima parte difficile, ritocca il suo record personale, segnando 32 punti ad Omegna in un match che rilancia le ambizioni della squadra fino al raggiungimento dei Playoff.. Nel 2016-17 è ancora una volta leader della squadra trascinandola alla qualificazione ai Playoff..

AMERICANO CON MOLTA ESPERIENZA – Jamarr Sanders è stato uno dei migliori giocatori ad UAB (l’Università di Alabama-Birmingham), con l’apice dei 17.8 punti e 4.6 rimbalzi nella NCAA nel suo anno da senior… Gioca la sua prima stagione da pro con gli Austin Toros, franchigia della D-League affiliata ai San Antonio Spurs, dove aveva fatto registrare 11.1 punti con il 38% dalla lunga distanza e 3.9 rimbalzi… Giocatore eclettico e dal grande fisico, ritrova coach Marco Ramondino, Giovanni Tomassini e Brett Blizzard, suoi compagni nella stagione 2013/14 quando a Veroli conobbe l’Italia per la prima volta (14.1 punti, 5.4 rimbalzi, 38.8% da tre le sue medie)… Dal 2014 al 2016 ha giocato in Serie A all’Aquila Basket Trento con 8.7 punti e 3.3 rimbalzi… Ha raggiunto i Playoff ed un posto in Eurocup, dove nel 2015/16 ha registrato 9.1 punti e 3.6 rimbalzi, fermato solo da un brutto infortunio alla caviglia… Operato in estate e rientrato a gennaio… Ha chiuso la seconda parte di stagione in Bundesliga, con il Telekom Bonn, partecipando alla Fiba Europe Cup (high di 18 punti) e raggiungendo i Playoff, dove la squadra è stata piegata 3-1 dai campioni del Bamberg…

TANTI RIMBALZI – Dopo il college, per Marcius si aprono le porte del professionismo in Europa, iniziando dalla natìa Croazia. Firma infatti un contratto con Sibenik, in A1 croata, registrando 9.7 punti e 6.4 rimbalzi di media. Nella stagione successiva scopre la Spagna, in Leb Plata, diventando presto uno dei migliori lunghi del campionato (14.9 punti, 9.3 rimbalzi) e continuando una crescita che l’ha portato, nell’ultima stagione, ad imporsi con numeri simili anche ad un livello piú alto. Con Caceres non raggiunge i Playoff per la promozione in ACB, ma viene nominato tre volte giocatore della settimana, va in doppia cifra in 29 partite su 34 (4 volte oltre i 20 punti, con un high di 29) e cattura 17 volte almeno 8 rimbalzi.

GIOVANE TALENTUOSO – Giocatore dal grande talento tecnico, uno dei migliori prospetti italiani Under 20, Luca Severini è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Siena per poi passare alla Giorgio Tesi Group Pistoia… Con i toscani raggiunge le Finali Nazionali DNG nel 2015, registrando alla fine della competizione 16 punti e 8.9 rimbalzi e l’inserimento nel miglior quintetto delle Finali Nazionali… Nello stesso anno Severini esordisce in Serie A con Pistoia. La scorsa stagione ha continuato a militare nelle fila della Prima Squadra, facendosi trovare pronto nei 73 minuti totali di gioco, con un massimo di 13 nella gara interna contro Capo D’Orlando… Severini ha già conosciuto coach Marco Ramondino in Nazionale U18, durante gli Europei di Turchia del 2014, rassegna che qualificò gli azzurrini ai Mondiali U19 dell’anno seguente, dove il neorossoblu chiuse a 9.9 punti e 7.7 rimbalzi di media… Severini ha partecipato agli Europei Under 20 anche nell’ultima estate, chiudendo a 5 punti e 4.3 rimbalzi di media, con un high di 12 punti contro la Repubblica Ceca e recuperando per due volte almeno 6 rimbalzi…Nella sua prima stagione in rossoblu, Severini ha chiuso la Regular Season con 6.7 punti e 4.7 rimbalzi in 19’ di media giocati: a questi vanno aggiunti i 9.5 punti e 7.5 rimbalzi nelle quattro gare dei Playoff dove ha giocato 22’ di media…Ha fatto registrare il suo season-high in maglia Junior contro Ferentino, mettendo a segno 20 punti in 23’ con 6/7 dall’area; contro la Virtus Bologna ha invece siglato il suo high a rimbalzo, catturandone ben 12.

INFALLIBILE DAL PERIMETRO – Brett Alan Blizzard è a Casale, dal 2014, replica il suo impatto in uscita dalla panchina: un infortunio alla caviglia lo limita durante la prima stagione, ma nei playoff è trascinante (13.5 punti con oltre il 46% da 3)…Brett ha chiuso la stagione 2015/16 con 12.8 punti di media e il 41% dalla lunga distanza. La scorsa stagione, invece, ha smazzato 3.8 assist registrando il suo high in carriera, affermandosi ancora una volta sia nei momenti decisivi che nelle gare importanti.

IL CAPITANO – Niccolò Martinoni nel Novembre 2011 raggiungere la Novipiù Casale, in corsa per la salvezza in Serie A… Nel Monferrato, trova il suo perfetto ambiente: nonostante la retrocessione in Legadue, Niccolò rimane in rossoblù e chiude in crescendo una entusiasmante stagione 2012/2013…Nell’estate 2013, dopo la partenza del capitano storico Simone Pierich, la Junior lo nomina capitano… Chiude la stagione 2013/2014 con 9.8 punti e 4.5 rimbalzi di media, e andando 14 volte in doppia cifra di punti…A Gennaio 2014 ha risposto presente alla convocazione della Nazionale Italiana… Nell’estate 2014 sostiene il terzo intervento consecutivo ai tendini, risolvendo definitivamente il problema… A Novembre, un’infortunio allo scafoide lo tiene 6 settimane lontano dai campi, ma al ritorno il suo rendimento (12.3 di media, massimo in carriera) è decisivo per spingere la Junior verso il 4° posto e la semifinale playoff… Nel 2015/16 il suo contributo è fondamentale nella parte finale della Regular Season, dove nonostante un problema al polpaccio aiuta la Junior a raggiungere nuovamente i Playoff.. Nel 2016/17 raggiunge nuovamente i Playoff con la Junior, chiudendo la stagione a 10.9 punti e 6.4 rimbalzi..

Completano l’agguerito roster l’ala Ielmini , la guardia Denegri, il play Valentini,il centro Cattapan e l’ala Bellan che permettono a coach Marco Ramondino agevoli rotazioni durante i match.