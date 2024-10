Viola, Alessandri: “Non sottovalutiamo Catania, serve massima concentrazione”

Ospite di “Tutti i Figli di Campanaro”, in onda su Radio Touring 104, il playmaker Filippo Alessandri ha commentato il positivo momento che sta vivendo la Mood Project Reggio Calabria.

“Veniamo da tre vittorie consecutive, Palermo aveva bisogno di punti salvezza e non è stato semplice superarli. Quando giochi per ottenere la salvezza dai qualcosa in più. Palermo è una buona squadra,molto fisica, ha sfruttato i nostri errori. Noi abbiamo aumentato l’aggressività difensiva nel finale e questo ci ha permesso di vincere una partita importante”.

Sabato alle 18.30 si affronterà l’Alfa Catania.

“Anche Catania, come Pozzuoli e Palermo, è a caccia di punti e in casa vorrà fare bene. Noi dobbiamo fare la nostra solita partita, alzare l’intensità difensiva e limitare il loro attacco. Sicuramente non sarà una gara facile, dovremo essere molto concentrati”.

Diversi piccoli infortuni hanno ridotto le rotazioni ma la squadra ha sempre reagito bene.

“Gli infortuni capitano. Paesano sta recuperando e contro Palermo ha dato il massimo, Nobile sta ritornando il giocatore importante che tutti aspettavamo. Stiamo migliorando, si vede anche dall’intensità degli allenamenti, ci siamo allenati al completo ed è la migliore notizia possibile. Siamo stati comunque bravi a sopperire sempre alle assenze. Il nostro staff medico è stato puntuale ed eccellente in ogni situazione”.

Inizia l’ultima fase della stagione. Uno sguardo al piazzamento finale ed alla qualificazione playoff.