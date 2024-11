Viola Basket, benvenuto Matteo!

La Viola Basket ha raggiunto l’accordo con Matteo Fallucca per la stagione 2016/2017.

Classe 1993, altezza 196, ruolo guardia, l’atleta romano è stato campione europeo Under 20 nel 2013 con la maglia azzurra. Il neo acquisto neroarancio è cresciuto nella Stella Azzurra Roma, dove ha militato per due anni, poi all’Aurora Basket Jesi, quindi all’Olimpia Matera e a La Briosa Barcellona lo scorso anno.

Matteo ha accettato la proposta del club verso la cui maglia neroarancio ha manifestato grande entusiasmo e calore.

Benvenuto Matteo!