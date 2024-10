Viola Basket impegnata nell’anticipo capitolino per confermarsi grande

di Domenico Suraci – La Viola torna a Roma nell’anticipo di sabato alle ore 17, questa volta contro l’Eurobasket. Una società nata nel 2000 ma che ha saputo rapidamente affermarsi tra le squadre con maggiore ranking. L’attuale roster con gli ex Deloach e Piazza sta facendo molto bene nell’attuale campionato di serie A2 girone Ovest.

Reduce da una vittoria contro Latina, con un allenatore, Andrea Turchetto, pronto a dare battaglia ai neroarancio che ha dichiarato post match: “Di sicuro è una vittoria molto importante, che conferma il nostro buon momento, ma non posso non partire dall’analizzare l’ultimo quarto, perché dopo tre quarti molto molto buoni soprattutto difensivamente, ma con le soluzioni giuste anche in attacco, ci siamo intestarditi andando fuori ritmo, permettendo a Latina di rientrare, correre e fare dei canestri che prima non avevamo concesso, perché eravamo in equilibrio. Queste pause ci capitano, oggi nell’ultimo quarto, in quelle precedenti nel terzo, abbiamo dovuto vivere anche l’ultimo brivido del tiro di Raymond perché avevamo fatto 1/4 ai liberi, ma se vogliamo continuare a fare dei passi in avanti, dobbiamo analizzare la gestione del ritmo dell’ultimo quarto che non è assolutamente accettabile. Detto questo, sono molto contento per i due punti n trasferta, è la prima volta in stagione che facciamo tre vittorie consecutive, facciamo tesoro degli errori e teniamo le cose buone, da adesso recuperiamo le energie perché il turno infrasettimanale si è sentito anche in questa settimana, concentrandoci sulla prossima sfida con Reggio Calabria“.

E’ doveroso un focus sugli ex di turno, iniziando dal playmaker Alessandro Piazza:

Cresce nel settore giovanile della Fortitudo Bologna debuttando anche in prima squadra, mentre era nel giro delle nazionali giovanili. Nel 2005 scende in B1 a farsi le ossa con il prestito a Brindisi. Sale quindi di categoria con i due anni trascorsi tra Imola e Fabriano (partendo talvolta dal quintetto base), esperienze intervallate da un breve ritorno a Brindisi datato marzo 2007. Continua ad essere mandato in prestito dalla Fortitudo, questa volta con destinazione Teramo in Serie A dove parte sempre dalla panchina sostituendo il play titolare Poeta. Un anno più tardi, complice l’esclusione dai campionati professionistici della squadra bolognese, viene ingaggiato da Cremona dove continua a calcare i parquet della massima serie. Nell’estate 2010 firma in Legadue con la neopromossa Fulgor Libertas Forlì, condividendo la cabina di regia con l’altro playmaker Forray. Nel gennaio 2011, al termine del girone di andata, cambia canotta passando ai “rivali” Crabs Rimini: trasferimento dettato dalla volontà forlivese di cambiare il proprio roster e dalla necessità riminese di sostituire il partente Scarone. Dopo la mancata iscrizione di Rimini al campionato, nel 2011-12 resta in Legadue ingaggiato dal Basket Barcellona. Dopo qualche mese in Divisione Nazionale B all’Eagles Bologna, società creata nel 2011 dall’ex patron fortitudino Sacrati ma esclusa dal campionato a stagione in corso, Piazza passa alla Viola Reggio Calabria[. Dopo una stagione, lascia i calabresi per trasferirsi alla Fortitudo Agrigento.

Attenzione anche a Micheal Deloach che dopo quattro stagioni a Norfolk State University, ha esordito da professionista nel massimo campionato polacco, disputando 21 incontri con la maglia dello Siarka Tarnobrzeg, mantenendo una media di 21,4 minuti e 10,8 punti a partita. Nella due stagione seguenti ha giocato nella massima serie ceca con il Tuři Svitavy. Nel 2013-2014 ha iniziato la stagione con la Pallacanestro Lucca in Divisione Nazionale A Silver, e dopo il ritiro della società dal campionato si è trasferito alla Pallacanestro Chieti nella stessa categoria. Dall’estate 2014 ha militato nella Viola Reggio Calabria in Serie A2 Silver per essere acquistato da Ravenna e successivamente dall’Eurobasket Roma.