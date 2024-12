Viola: bellissime le parole di Giulio Cadeo rivolte ai tifosi neroarancio

Una macchina perfetta la Viola costruita e diretta da coach Cadeo che in questa prima parte di stagione non conosce altro risultato se non la vittoria. Bellissime le parole del tecnico neroarancio nei confronti della città e dei tifosi: “È bello vedere tutti questi tifosi lontano da casa. Per i ragazzi questo è fondamentale, è un ulteriore aiuto che abbiamo, uno stimolo in più. Queste cose io le ho viste in Serie A, ma poi dalle altre parti una cosa del genere non l’ho mai vista“.

Sedici vittorie consecutive, si ripartirà il 5 gennaio contro Piazza Armerina.