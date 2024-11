Viola-Catanzaro, Benedetto: “Buon test, ho visto cose interessanti”

Un buon test quello disputato dalla Viola con Planet Catanzaro al centro sportivo pianeta Viola. Contro la compagine allenata da coach Cattani, la squadra di Giovanni Benedetto, priva di Crosariol e con Brackins a riposo precauzionale, mette in campo quanto fin qui appreso durante la preparazione. Torna a vedersi sul parquet Marco Mordente, che è tornato ad allenarsi col gruppo. “Abbiamo visto per la prima volta in campo Marco – ha affermato coach Benedetto al termine dello scrimmage – che è tornato ad allenarsi. Per noi è molto importante allenarci tutti insieme, visto che non riusciamo mai ad essere al completo dall’inizio della stagione. Alcune cose buone le abbiamo viste, continuiamo ad avere delle difficoltà in alcune zone del campo, su quello dobbiamo migliorare, stiamo iniziando a lavorare tutti insieme e sono convinto che piano piano ci saranno dei buoni miglioramenti”.

TABELLINO

Viola Basket- Planet Catanzaro

1/4: 26-18; 2/4: 26-24; 3/4: 20-14; 4/4: 25-15

Viola Basket: Rullo15,Spinelli 17, Lupusor 26, Ghersetti 14,Freeman 8,Mordente 9,Franzò, Marino,

Sindoni 7,Costa.

Coach Giovanni Benedetto

Planet Catanzaro:Sereni 10,Latella 14,Naso 7,Carpanzano 20,Abassy 9, Fratto 2,Rotundo 4, Scuderi, Cossari, Infelise 2, Di Dio, Calabretta.

Coach Andrea Cattani

Fonte: www.violareggiocalabria.it