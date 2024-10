Viola, la versione di Coppolino: “Contro di me attacchi ingiustificati”

Durante la trasmissione in onda su Video Touring 655, Momenti Nero Arancio l’ex Amministratore Unico ha spiegato:

“Sono sicuro questa trasmissione sia seguita a livello nazionale. Credo che in questo momento il sistema Viola Reggio Calabria abbia notevoli difficoltà, conservino le intenzioni solo dopo l’esito del ricorso. Sono qui non per il ricorso, per delle dichiarazioni postume espresse da Menniti successive all’esclusione, cui provvedimento disciplinare auspico venga ribaltato”.

“E’ stato un dibattito animato tra Menniti e Coppolino, alla fine è prevalso il buon senso con delle scuse da parte di Menniti che ha spiegato di essere non nelle migliori condizioni. Dal canto suo l’imprenditore siculo ha enunciato la cronistoria dei vari passaggi societari e di essere a Reggio Calabria per chiarire una volta per tutte la sua posizione, e chiedendosi come mai i dirigenti comunali sia siano “svegliati” solo nel momento in cui era lui il proprietario, per quanto riguarda il PalaCalafiore, stesso dicasi per il Pianeta Viola”.