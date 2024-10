Mood Project Viola presentazione ricorso, Menniti:”L’8 maggio avremo l’esito”

Durante la trasmissione in onda su Video Touring 655, Momenti neroarancio il Direttore Commerciale Alessandro Menniti ha spiegato:

“Si dovrà attendere la giornata di mercoledì, quando gli organi competenti discuteranno il ricorso. Oggi a Roma, non ho preso contatti con FIP, ho lavorato con i legali. Avevamo una scadenza, l’abbiamo rispettata entro i termini, dei problemi tecnici hanno creato dei ritardi. Abbiamo provato anche un’alternativa con la FIP, è stato come un fulmine a ciel sereno. Dopo una fatica incredibile, mi si è chiesto, vi siete persi per 7 mila euro. Ho spiegato che siamo stati leggeri, non ho potuto fare in maniera diversa”.