Mood Project Viola, Vitale: “Con Napoli sarà uno spareggio”

Il playmaker Donato Vitale, ospite di Radio Antenna Febea, ha commentato il suo ottimo momento di forma, nonostante nell’ultima gara sia arrivata una sconfitta sul difficile campo di Salerno:

Contro la Virtus, Vitale è stato lo sfortunato protagonista di uno spiacevole episodio. Colpito da un avversario il play campano commenta così l’accaduto:

“C’è poco da commentare, le immagini parlano chiaro. Non credo ci siano spiegazioni per un colpo dato alla testa senza alcun motivo, non ha nulla a che fare con lo sport, sono cose che non dovrebbero mai accadere, un gesto incommentabile. Fortunatamente non ho avuto conseguenze, inizialmente mi sentivo un pò strano poi ho pensato a giocare e ho trasformato la rabbia per un’ingiustizia subita in energie positive”.