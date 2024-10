Mood Project Viola – Ge.Vi Napoli. Info prevendita biglietti. Modalità e prezzi

AI possessori di un abbonamento della Reggina 1914 uno sconto del 20% rispetto ai prezzi standard previsti per il match della Viola

E’ attiva la prevendita per la 28a giornata del girone D della Serie B “Old Wild West” in programma Domenica 7 Aprile alle ore 18.00 presso il “PalaCalafiore”.

INFO TICKET E PREVENDITA

PREZZI:

PARTERRE CENTRALE : 15,00 €

PARTERRE LATERALE : 10,00 €

TRIBUNA : € 8,00

CURVA: € 7,00

OVER 70 ed UNDER 18: € 5,00 (esclusivamente per i settori “Parterre Laterale e Tribuna”).

PROMO “UNIVERSITA’”: € 5,00 (Gli studenti dell’ UNIVERSITÀ’ MEDITERRANEA di Reggio Calabria potranno acquistare il biglietto di TRIBUNA al costo di 5 euro esibendo il proprio tesserino scolastico o dichiarazione sostitutiva del libretto universitario al momento dell’acquisto).

VPROMO “ABBONATI REGGINA”

Tutti i possessori di abbonamento valido per le gare interne della Reggina 1914, potranno acquistare un tagliando per Mood Project Reggio Calabria – Ge.Vi. Napoli con uno sconto del 20% rispetto ai prezzi standard previsti per il match.

Ogni abbonato amaranto potrà acquistare un solo tagliando per la gara del “PalaCalafiore”, previa esibizione dell’abbonamento e di un valido documento d’identità al momento dell’acquisto sia presso il “Pianeta Viola” che la Biglietteria del “PalaCalafiore”.

Questi i prezzi dedicati agli abbonati:

Parterre Centrale : € 12.00

: € 12.00 Parterre Laterale : € 8.00

: € 8.00 Tribuna : € 6.50

: € 6.50 Curva: € 5.50

PREVENDITA

Giovedì 4 – Venerdì 5 – Sabato 6 Aprile

10.00 / 13.00 – 16.00 / 20.00 “Pianeta Viola

Domenica 7 Aprile

16.00/ 18.00 – “Biglietteria PalaCalafiore”

TICKET POINT

Cordon Bleu – Corso G.ppe Garibaldi 205

QuiPoste – Via S.Caterina 126

EdicolaLanza – Viale Calabria

Loungi Bar – Via Longitudinale Pellaro

Presso i “Ticket Point” sarà possibile acquistare i biglietti per i settori “Parterre Laterale e Tribuna”. I tagliandi relativi alle promozioni in atto e per il settore “Parterre Centrale” saranno acquistabili esclusivamente presso il “Pianeta Viola” o la Biglietteria del “PalaCalafiore” negli orari sopra indicati.