Myenergy Viola, Cigarini esulta: “Onore ai miei giocatori, sono eroi”

"Siamo al PlayOff, conquistati anche per chi non credeva in noi”, le parole del coach neroarancio

E’ festa grande per la Myenergy. La compagine neroarancio raggiunge la qualificazione al PlayOff. I tifosi dovranno aspettare mercoledì 8 maggio per veder ritornare in campo Capitan Binelli e compagni. L’avversaria sarà nuovamente la Power Basket Salerno.

Il quarto di finale Playoff è programmato al meglio delle tre gare. La Myenergy ritornerà a giocare tra le mura amiche il 12 maggio 2024 al PalaCalafiore con eventuale gara tre mercoledì 15 maggio sempre a Salerno. Solo la vincente del Playoff otterrà l’accesso alla categoria superiore.

La perdente della finalissima, invece, avrà l’occasione di giocare lo spareggio con la medesima squadra del raggruppamento speculare dei gironi del Nord. Sulla qualificazione alla postseason, ha parlato il Coach, Federico Cigarini.

Ecco le sue impressioni: