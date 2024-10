Straordinaria vittoria della Viola che batte Napoli all’ultimo possesso

di Domenico Suraci – Si ritrovano due compagini di metà classifica, la Viola vuole tornare a vincere, il Napoli Basket in attesa di poter far scendere in campo il nuovo acquisto Bagnoli vuol far bene tra le mura amiche, nonostante la discontinuità delle ultime giornate.

PRIMO QUARTO. Parte bene la Viola con lo 0-7 di Nobile, Fallucca e Paesano. Napoli replica poco dopo con un contro-parziale di 9-0 che fissa il punteggio sul 9-7 al 6′. Molto nervosismo e qualche palla persa di troppo da entrambe le squadre e la gara rimane in equilibrio così che i primi dieci minuti si chiudono sul 16-18.

SECONDO QUARTO. Napoli prova ad allungare scaldando la mano con ben 5 triple realizzate da Erkmaa, Molinari e Milani. Pur con qualche palla persa di troppo e tanta tanta sofferenza a rimbalzo, i neroarancio non arretrano e corrono in contropiede appena possibile, trovando buone conclusioni con Fallucca, Alessandri, Vitale e Carnovali. Si va all’intervallo con il punteggio di 37 a 34.

TERZO QUARTO. Fall realizza uno dei due tiri liberi disponibili (47-50). Fallo su Alessandri che segna entrambi i tiri liberi a due minuti dal termine. Dincic subisce fallo e realizza uno dei tiri liberi disponibili. Carnovali piazza la tripla del +7. Dincic segna da sotto, sulla sirena Chiera mette un tiro da tre e coach Mecacci si prende un fallo tecnico.

ULTIMO QUARTO. Si riprende con un tiro libero per Guarino. Vitale segna da tre. Erkmaa da due Dincic. Lo stesso nell’azione successiva subisce fallo e realizza entrambi i tiri liberi. Fallucca penetra e segna e si prende un fallo tecnico. Guarino mette il tiro libero disponibile. Nobile segna. Molinari si prende un fallo tecnico. Guarino da tre pareggia i conti. Time Out di Mecacci. Dincic segna a seguire Guarino mette il +4. Chiera mette due tiri liberi. Fall appoggia da sotto. Nobile mette il 67 a 67. Chiera realizza un’altra tripla difficile. Successivamente Chiesa subisce fallo e realizza uno dei due tiri liberi. Carnovali mette il 71 a 70. Molinari piazza una tripla (74-70). Paesano subisce fallo e realizza entrambi i tiri liberi. Dinicic segna un tiro libero dopo aver subito fallo. Ad un minuto dalla fine Paesano mette il -1. Possesso neroarancio a 20 secondi dal termine. Alessandri subisce fallo. Realizza entrambi i tiri liberi. Nobile subisce fallo e realizza entrambi i tiri liberi. Il risultato finale è 75-78. Vittoria fondamentale per la classifica ed il morale della Viola Reggio Calabria.

Partita combattuta fino all’ultimo secondo, Napoli si è tenuta in vita durante tutto il match con canestri impossibili, ma nel momento finale la Viola emerge con grande cuore e lucidità.

DICHIARAZIONI DI MECACCI DOPO IL MATCH

Il tabellino

Ge.Vi. Napoli Basket – Viola Reggio Calabria 75-78 (16-18, 37-34, 53-55)

Ge.Vi. Napoli Basket: Guarino 7, Chiera 8, Malagoli 7, Erkmaa 5, Molinari 14, Di Viccaro, Dincic 21, Giovanardi, Malfattone, Gazineo, Puoti, Milani 13. Coach: Lulli,

Viola Reggio Calabria: Muià, Alessandri 8, Grgurovic, Fall 4, Fallucca 15, Agbogban, Carnovali 18, Paesano 13, Nobile 14, Vitale 6. Coach Mecacci; Assistenti: Trimboli e Motta