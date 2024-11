Viola contro Matera: match a porte chiuse, orario da stabilire

Il regolamento consente entro le due giornate di squalifica di poter giocare in casa

La partita prevista come da calendario per il 23/11 ore 20.30 vs Ondatel Matera si disputerà sempre domani sabato 23 con orario da definire al PalaCalafiore a porte chiuse.

Verrà trasmessa in diretta dalla nostra pagina fb in diretta condivisa grazie al media partner Reggioacanestro.

Entro le due giornate di squalifica il regolamento prevede che si possa giocare in casa ma a porte chiuse. E questa è stata la scelta della società neroarancio.