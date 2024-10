Viola, Mecacci: “Partita vinta meritatamente da giocatori straordinari”

Coach Mecacci è soddisfatto dalle perfomance della sua squadra: “Questa è una squadra con gli attributi. Napoli doveva vincere per portarsi sotto, sapevamo che gli avversari avrebbero giocato con il cuore e con la voglia di vincere questa partita. Non passando inosservati i meriti di Napoli, la mia squadra ha giocato molto bene, la nostra squadra che ha perso quattro partite. Il mio gruppo nonostante tutto ciò che ha passato ha dimostrato grande personalità, privi di Mastroianni abbiamo dato il massimo, senza poter lavorare per ricompattarci. Una squadra che contro un grande Molinari ha dimostrato di essersi ripresa, ha vinto meritatamente soffrendo. Non ci sono parole per dimostrare l’attaccamento di questi ragazzi alla città. E’ un piacere allenarli adesso ci auguriamo un anno migliore, come è stato detto dalle bandiere neroarancio intervenuto alla presentazione del libro di Tonino Zorzi. I ragazzi stanno guadagnando tutto ciò che hanno seminato, adesso infatti è il momento di raccogliere i frutti.”

