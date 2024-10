Myenergy RC, si torna a correre: al Palacalafiore arriva la Fortitudo Messina

Turno infrasettimanale per i neroarancio che ospitano tra le mura amiche la cenerentola del campionato

Per la Viola Myenergy RC non c’è tempo per festeggiare i primi due punti di questo 2024, dopo la vittoria esaltante di domenica scorsa contro la Svincolati Milazzo. Nel mirino dei neroarancio c’è già il prossimo avversario: la Fortitudo Messina.

Si gioca stasera alle 20.30 il turno infrasettimanale sul parquet del Palacalafiore. Una settimana intensa per i neroarancio che giocheranno anche nell’anticipo di sabato in trasferta sull’altra sponda dello stretto, in casa del Castanea.

Non è tempo di pensare alla classifica, i peloritani allenati dall’ex Viola coach Cavalieri sono la cenerentola di questo campionato, giunto alla 17 giornata, la sesta di ritorno, ma la società messinese ha lavorato in sede di mercato e cambiato il volto della squadra che all’andata diede comunque filo da torcere alla squadra neroarancio.

Gli avversari

I peloritani vanno avanti nel loro percorso di crescita rafforzandosi e aggiungendo nel roster l’esperienza di Dario Scozzaro, ala classe ‘92 ex Viola, la voglia di riscatto del giovane Simone Cavalieri (figlio di coach Claudio), reduce da una deludente esperienza in B nazionale a Cassino, e Matteo Mollica, anche lui un gradito ritorno dopo l’esperienza in B nazionale a Firenze.

Completano le rotazioni di coach Cavalieri l’ala forte tutta sostanza Danilo Tagliano, l’ala-pivot Nnabuife, il centro camerunense Kader Mama Mahamat e il play Leonardo Marinelli, domenica scorsa ‘on fire’ con 39 punti nella gara casalinga contro Piazza Armerina.

Quasi un “testa-coda” quello che si giocherà al Palasport di Pentimele, con la Myenergy che deve pensare poco, correre e tirare: il ‘mantra’ cestistico di coach Cigarini per macinare punti e avversari.

Avversario e partita da non prendere sottogamba: come ci ha già dimostrato finora, questo torneo è capace di sorprese su ogni campo. E al Palacalafiore servirà una prestazione corale e il contributo della panchina neroarancio, per ottenere i due punti e risparmiare energie in vista del prossimo ravvicinato impegno di campionato.

Arbitri della serata i signori Barbagallo Daniele di Acireale (CT) e Puglisi Federico di Aci Catena (CT).

L’appuntamento con gli appassionati di basket è per stasera alle 20.30 al Palacalafiore per Myenergy RC – Fortitudo Messina.