Myenergy RC, per arrivare in alto serve il fortino neroarancio

Niente basket durante la sosta natalizia. Break prezioso, tante le energie da recuperare dagli ultimi intensi impegni di campionato che hanno visto concludere questo 2023 con la Myenergy RC in testa alla classifica in coabitazione con Virtus Ragusa e Capo d’Orlando.

Diversi acciacchi da curare e infortuni da cui recuperare. Oltre ai giovani Collu e Riversata, a complicare le rotazioni dell’allenatore sono i problemi fisici di Russo e del capitano Binelli, alle prese quest’ultimo con un disturbo alla pianta del piede che lo tormenta da settimane.

Ci siamo lasciati con le parole di coach Cigarini che al termine dell’ultima gara dell’anno si congedava così:

“Si riparte riposandosi. Anche perché non c’è da mettere a posto tante cose. Ci davano settimi, ottavi, siamo primi. Primi facendo il miglior basket dall’inizio del campionato a oggi, non scordiamocelo”.

La testa va al rush finale per le prime quattro posizioni, in vista della fase successiva del torneo per la promozione. Sala Consilina e Piazza Armerina, altre due corazzate tra le favorite a inizio anno, seguono il treno di testa.

Il percorso della Viola

La Viola ha saputo smentire i pronostici iniziali e inserirsi da protagonista in questa lunga corsa mostrando una fase offensiva sempre più ricca di soluzioni e qualità. Grazie soprattutto ai punti ed al carisma di Illya Tyrtyshnyk, 23.1 di media a partita per lui, e tante responsabilità quando la palla pesa. Aguzzoli cresce e sorprende sempre di più, di partita in partita. Non solo punti (17.1 la sua media) ma tanto lavoro sporco in difesa e al rimbalzo. La classe di Mavric e i centimetri di Cessel formano un reparto lunghi invidiabile per la categoria, supportati da un sesto uomo concreto e incisivo come Ilario Simonetti. Agli esterni il contributo prezioso di Maksimovic (che si sta adattando sempre di più ai compiti da play) e Seck, difensore fidatissimo di coach Cigarini.

Tra le 5 squadre top del campionato, la Myenergy attualmente ha, numeri alla mano, la difesa meno efficace. È la filosofia neroarancio: coach Cigarini ha lavorato sin da subito sulle soluzioni offensive di una squadra costruita per essere spettacolare e portare gente al palazzetto.

Ma è pur vero che strada facendo ha trovato nella difesa l’arma in più per portare a casa punti preziosi, come nella durissima trasferta di Sala Consilina. Sicuramente al rientro dalla sosta natalizia si potrà lavorare anche su questi aspetti.

Il pubblico del Palacalafiore

Serve il fortino neroarancio per arrivare in alto, e in questo un ruolo fondamentale lo giocherà il Palacalafiore. Il rientro dalle feste è previsto con l’impegno del 7 gennaio su un campo caldissimo, quello di Barcellona, dove quest’anno si sono toccate le 2500 presenze. Cifre lontane da quelle registrate finora al palazzetto di Pentimele, nonostante l’importanza di una piazza storica come Reggio.

Si torna a casa, tra le mura amiche, il 14. Ospiti la Svincolati Milazzo. Ad attenderli, si spera, un Palacalafiore sempre più gremito, oltre che abbellito e reso più accogliente dai lavori annunciati dal presidente Laganà e dell’amministrazione reggina..

I tempi non sono quelli d’oro, ma è necessaria la passione di un pubblico sempre più numeroso per sostenere il lungo percorso della Viola verso un sogno che si chiama promozione.