Viola Basket – Palestrina, ecco cosa ci riserva il match casalingo

di Domenico Suraci – Esordio casalingo per la Viola Reggio Calabria, domenica 14 ottobre alle ore 18, al “PalaCalafiore” i neroarancio affronteranno la Citysightseeing Palestrina. Dopo aver visto interrompersi solo nella finale play off contro San Severo il sogno promozione, i laziali ci riproveranno anche quest’anno come testimonia l’ottimo esordio contro Battipaglia (72-52).

Considerando i roster delle due squadre, sarà un match dai diversi possibili sviluppi, importante sarà l’approccio a quella che si preannuncia una partita di altissimo livello tenendo presente la caratura e l’esperienza dei giocatori.

In panchina c’è un coach esperto che conosce benissimo la Serie B come Ciccio Ponticiello, ancora amatissimo a Reggio Calabria dove ha guidato la Viola dal Novembre 2012 sino al 2014, ottenendo l’accesso alla vecchia A2 Silver, impreziosito dalla vittoria del premio under.

Il tecnico napoletano ha così commentato il suo ritorno in riva allo Stretto : “È un’emozione duplice tornare a Reggio. C’è un piacere di fondo, a Reggio ci sono tornato per due edizioni consecutive del Torneo Sant’Ambrogio ed è stato bello rivedere tanti amici. Quando si è stati bene in una città e si è contribuito ad un positivo progetto tecnico c’è un piacere reciproco di ritrovarsi. D’altro lato dispiace, avendo contribuito all’accesso della Viola dell’A2 nella stagione 2012/2013, dispiace per ciò che è successo l’anno scorso. Al di là del match di domenica, spero la Viola possa dare il massimo in questa stagione.”

In chiusura una sua valutazione sulla squadra reggina: “Conosco bene Mecacci, guardare ai punti di debolezza o forza rispetto ad una sola partita, ci porterebbe fuoristrada. Una squadra con giocatori come Fallucca, Nobile, Mastroianni, Carnovali non può non essere tra le protagoniste del campionato”.

In casa Viola, la consapevolezza di affrontare una squadra molto forte.

Le dichiarazioni di coach Matteo Mecacci:

“Giochiamo contro una squadra costruita per raggiungere le Final Four e per ambire alla promozione. Palestrina ormai è da anni una una realtà importante, una squadra che ha raggiunto lo scorso anno la finale play off e vorrà ripetersi. Hanno cambiato tanto,è rimasto Rossi,è ritornato Rischia, hanno rinfarcito la squadra con giocatori esperti e vincenti come Carrizzo, Rizzitiello ed Ochoa ma anche con giovani interessanti o atleti senior alla prima esperienza in campionati di vertice. Nella prima gara hanno dominato con Battipaglia pur privi di due elementi importanti nelle rotazioni. Giocano una pallacanestro fluida, fatta di lettura, forte del talento e dell’esperienza”.

Dopo la sconfitta di Matera si attende la reazione della squadra.

“In settimana,prima di lavorare sulla tecnica abbiamo lavorato sulla testa. Matera ha lasciato delle scorie per il modo in cui si è perso. Bisognava comprendere gli errori e correggerli senza pensare che sia un fardello da portarci dietro.Nessun dramma e si va avanti. Abbiamo dovuto parlare anche dell’emotività data da una gara punto a punto che ci dovrà servire per migliorare la gestioni di finali in volata. L’esordio in casa per noi deve essere un’arma in più. Potremmo partire contratti e scioglierci immediatamente, sul nostro campo noi dobbiamo incanalare il match su quello che abbiamo provato in settimana”

Le dichiarazioni del play neroarancio Vittorio Nobile:

“Palestrina è una tra le favorite, noi dovremo riuscire ad imporre la nostra pallacanestro. Tenere dei ritmi alti e far valere le nostre lunghe rotazioni nell’arco di tutta la partita. Credo che sarà una gara fisica ed intensa. Il coach in settimana è stato molto obiettivo, abbiamo analizzato ogni singolo errore commesso con Matera. Dobbiamo migliorare nei movimenti con e senza palla, un attacco più fluido e soprattutto migliorare il numero di possessi, ma tutto questo parte dalla difesa”.

Note: Tutti a disposizione di coach Matteo Mecacci.

Media: Radiocronaca a cura di radio Antenna Febea (FM 100.3 – 100.6 – 107, anche in streaming su www.antennafebea.it o nella sezione “Media – Streaming” del sito www.violareggiocalabria1996.it).

Arbitri: Di Luzio Francesco di Cernusco sul Naviglio (MI), Sironi Mattero di Sesto San Giovanni (MI)