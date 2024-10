Trust Viola verso gara 2, Calabrò: “Reggio Calabria risponderà in modo massiccio”

Febbre neroarancio a Reggio Calabria. Durante la puntata di Break in Sport, il format dedicato alla palla a spicchi di Antenna Febea, è intervenuto Gabriele Calabrò, presidente del Supporters Trust della Viola: «Venite a sostenere questi ragazzi che hanno ampiamente dimostrato di amare questa maglia, meritano l’aiuto di tutti quanti».

«Come Trust abbiamo dato la possibilità per tutti i nostri soci di avere i biglietti dei play-off scontati del 50%. Basta andare in biglietteria e mostrare la propria tessere di supporter».

«Siamo accanto ai tesserati, ma sappiamo che l’attuale società le sta provando tutte per onorare i propri impegni. Voglio, però, fare una precisazione: la “colletta” non è mai stata l’anima del Trust. Quanto fatto a ottobre era una risposta a un’emergenza che ha portato alla salvezza della Viola. Il Trust non nasce, però, per fare collette né per fare da stampella. Vogliamo programmare ad ampio raggio».