Viola, bellissimo e commovente post di Carnovali per l’amico Ungaro

Tommaso Carnovali, infallibile tiratore dalla lunga distanza, dimostra tutta la sua umanità con un post su facebook dedicato a Giuseppe Ungaro, sempre presente alle partite casalinghe della Viola Reggio Calabria…

Tutto non succede per caso… Hai sofferto ma non hai mai mollato, sei stato con noi fin dall’inizio non perdendoti mai una partita. Per noi purtroppo, è finita male, ma sono davvero contento che sei stato decisivo in una partita così importante per Reggio, perché non è un caso.. fai del bene e vedrai che prima o poi ti torna..Troppo contento per te amico. GRAZIE PER AVERCELO DEDICATO, ma non avevo dubbi per la persona che sei.

A presto amico