Reggina, Ungaro: “Sognavo questo gol da giorni. Abbiamo un cuore immenso”

La Reggina contiene il Monopoli e si guadagna la qualificazione al turno al turno successivo dei play-off. Le parole di Ungaro ai microfoni di Antenna Febea.

“Oggi ho rivisto tutta la nostra stagione, le sofferenze partite la scorsa estate. Ringrazio i compagni che non mi hanno mai fatto sentire un fuori lista. Non ho mai mollato di un centimetro, allenandomi al massimo. Mi sono meritato questa occasione, ringrazio Cevoli per avermela concessa. A prescindere di come andrà. questa squadra ha un cuore incredibile.

Il gol? Ho visto il portiere fare un passo avanti e ho provato la conclusione, mi è andata bene. Lo dedico a Maritato e Viola, a tutta la squadra e alla Viola Basket, so cosa hanno dovuto soffrire. Sognavo questo gol da giorni, magari sognarlo mi ha aiutato a realizzarlo. Tifosi fantastici, ci hanno regalato emozioni ed entusiasmo incredibili. Adesso rimbocchiamoci le maniche, ci aspettava una partita durissima a Catania”.