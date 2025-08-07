Redel Viola e Reggio Bic insieme nella stagione 25/26

Due cuori, una passione: lo sport che unisce! Lo sport che unisce e diviene opportunità concreta per sostenere due dei simboli del basket reggino

Due cuori, una passione: lo sport che unisce! Lo sport che unisce e diviene opportunità concreta per sostenere due dei simboli del basket reggino. Redel Viola Reggio Calabria e Reggio Bic annunciano la sinergia tra le due realtà in occasione della campagna abbonamenti per la stagione 2025/26, con l’obiettivo condiviso di promuovere la partecipazione reciproca e consolidare il legame tra le due tifoserie.

Doppio tifo e una sola città: chiunque sottoscriva un abbonamento per la stagione 2025/26 della Pallacanestro Viola, aggiungendo solo €15,00 potrà ottenere l’abbonamento stagionale della Reggio Bic, sostenendo così il basket in carrozzina e rafforzando il legame tra le due tifoserie.

Un messaggio che va oltre il campo da gioco perché durante la stagione saranno diverse le occasioni per iniziative condivise.

«Questa collaborazione – dichiarano congiuntamente le dirigenze di Pallacanestro Viola e Reggio Bic – rappresenta un passo concreto verso una visione comune dello sport: un motore di integrazione sociale, condivisione e identità cittadina.

Invitiamo tutti gli appassionati a vivere un’esperienza di tifo a 360°, sostenendo entrambe le squadre nei rispettivi campionati, spingendo più in alto possibile i nostri colori e la città di Reggio Calabria”.

La Campagna abbonamenti è attiva sui nostri canali ufficiali e presso il rivenditore Bcenters.