Viola per riempire il Pentimele c’è il Ticket Box, non c’è la Reggina

Si era ipotizzata la scorsa settimana una chiacchierata tra i dirigenti della Reggina e quelli della Viola per un possibile accordo riguardo iniziative utili a portare tifosi neroarancio ed amaranto nella stessa giornata, quella dell’11 marzo, in numero consistente presso lo stadio Granillo per Reggina-Monopoli e PalaCalafiore per Viola-Biella. Dal sito ufficiale della società di via Modena, arriva l’iniziativa del “Ticket Box” per il doppio impegno casalingo dei neroarancio e questo lascia immaginare che per il momento le due società viaggeranno autonomamente, almeno per l’immediato futuro. Questo il comunicato:

Viola Reggio Calabria – Eurotrend Biella ( Domenica 11 Marzo ore 17.00) e Viola Reggio Calabria – Benacquista Latina ( Domenica 18 Marzo ore 18.00) saranno i prossimi due impegni casalinghi della MetExtra.

Due gare fondamentali per il nostro campionato, due gare da vivere grazie al sostegno del nostro straordinario pubblico.

La società propone ai suoi supporters una speciale “TICKET BOX” per acquistare contestualmente i tagliandi validi per entrambe le partite ad un prezzo ridotto.

La promozione sarà valida ESCLUSIVAMENTE IN PREVENDITA presso l’Orange Store del “Pianeta Viola” da Lunedì 5 Marzo a Sabato 10 Marzo:

Questi i prezzi :

Parterre Centrale

Singola partita : 18 €

“Ticket Box” : Viola – Biella + Viola – Latina : 25 €

Parterre Laterale

Singola partita: 15 €

“Ticket Box” Viola- Biella + Viola – Latina: 20 €

Tribuna

Singola partita: 10 €

“Ticket Box” Viola-Biella + Viola – Latina: 15 €

CMR

Singola partita: 7 €

“Ticket Box”: Viola- Biella + Viola -Latina: 10 €

L’ “Orange Store” sarà aperto da Lunedì 5 Marzo a Sabato 10 Marzo nei seguenti orari:

– Lunedi – Martedi – Mercoledi dalle 16.00 alle 20.00

– Giovedì- Venerdì- Sabato dalle 9.30 alle 10.30 / dalle 16.00 alle 20.00

La società ricorda che inoltre saranno comunque valide le promozioni per gli STUDENTI delle scuole superiori della città e per quelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

La promozione NON sarà valida durante la prevendita prevista per Domenica 11 presso il botteghino del PALACALAFIORE.

Vi aspettiamo al PalaCalafiore!