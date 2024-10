Viola sconfitta al fotofinish, al PalaCalafiore passa Scafati

La Viola Reggio Calabria perde l’importante match contro Scafati. Dopo aver essere stata in vantaggio per gran parte della gara, la squadra neroarancio viene beffata negli ultimi minuti dalla squadra di coach Perdichizzi. 71-73 il risultato finale.

In conferenza stampa post gara, a prendere la parola è il GM Gaetano Condello: “Voglio ringraziare la squadra e lo staff per la partita giocata bene sotto tutti i punti di vista. Non abbiamo mai parlato degli arbitri, neanche quando abbiamo subito dal nostro punto di vista qualche torto. Tuttavia oggi l’arbitraggio è stato discutibile, ha fatto arrabbiare i tifosi che ringrazio per il loro calore. Mi spiace per la sconfitta, stringiamo i denti e andiamo avanti”.

“Sapevamo che era una partita da clima playout – dice da parte sua coach Bolignano-. Ringrazio i ragazzi che non si sono mai risparmiati. Ci sono stati alcuni episodi tecnici errati da parte nostra che hanno permesso a Scafati di rientrare in gara. E’ stata una prova di carattere importante, forse abbiamo avuto un atteggiamento un po’ nervoso, ma

ai ragazzi dico di non mollare”.

Il tabellino

Viola Reggio Calabria – Givova Scafati 71-73

(23-17; 12-15; 18-19; 18-22)

Viola Reggio Calabria: Taflaj 2, Caroti 11, Fabi 14, Rossato 11, Gullì n.e.Guariglia 2, Guaccio n.e, Voskuil 16, Marino

n.e., Marulli 3, Powell 12, Babilodze. Coach: D. Bolignano

Givova Scafati: Dobbins n.e., Di Palma n.e., Crow 8, Izzo n.e., Lupusor, Fantoni 5, Naimy 15, Ammannato 14, Jackson 15, Santiangeli 16. Coach: G. Perdichizzi

Arbitri: Ursi, Dionisi, Tallon

FONTE: http://violareggiocalabria.it