Overtime fatale ancora una volta per la MetExtra Reggio Calabria.

I reggini escono sconfitti dal PalaBianchini al termine di una partita equilibrata, combattuta e nella quale entrambe le squadre non si sono mai date per vinte.

Fatali alla Viola gli ultimi possessi del supplementare dove Latina è piu lucida e porta a casa i due punti.

Benacquista Assicurazioni Latina: Benjamin Raymond iii 32 (1/4, 7/10), Josh Hairston 24 (9/13, 0/0), Marco Lagana 11 (3/7, 1/4), Riccardo Tavernelli 11 (2/3, 2/5), Andrea Saccaggi 7 (2/3, 1/5), Andrea Pastore 4 (2/4, 0/3), Giovanni Allodi 4 (2/4, 0/0), Alfonso Di ianni 0 (0/2, 0/0), Francesco Guerra 0 (0/0, 0/0), Matija Jovovic 0 (0/0, 0/0), Matteo Ambrosin 0 (0/0, 0/0), Matteo Cavallo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 24 – Rimbalzi: 29 5 + 24 (Josh Hairston 12) – Assist: 24 (Riccardo Tavernelli 6)

Metextra Reggio Calabria: Andrew joseph Pacher 19 (5/6, 2/3), Patrick Baldassarre 14 (3/5, 2/6), Agustin Fabi 14 (1/4, 4/9), Lorenzo Caroti 13 (4/6, 1/7), Lorenzo Benvenuti 13 (5/6, 0/0), Chris Roberts 11 (1/7, 3/6), Riccardo Rossato 5 (1/1, 1/2), Marco Passera 2 (1/4, 0/0), Allen Agbogan 0 (0/0, 0/0), Rocco Marino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 37 9 + 28 (Andrew joseph Pacher 8) – Assist: 27 (Agustin Fabi 8)

fonte: viola.rc.it