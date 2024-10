Viola, ultimo passaggio prima del closing

Con poche battute Alessandro Menniti responsabile della Mood Project, durante la trasmissione “Tutti figli di Campanaro” in onda su Video Touring 655, ha annunciato il momento topico del futuro neroarancio:

“Oggi pomeriggio 21 febbraio, avrà luogo l’ultima riunione, giusto per analizzare diverse situazioni, vedo il closing come un momento fondamentale. E’ stato fissato per domani 22 febbraio alle ore 17:00″.