Reggio, donna aggredita dall’ex compagno. Falcomatà: “E’ ora di dire basta”

"Ancora è vivo in tutti noi lo sgomento per il tentato omicidio di Maria Antonietta Rositani". Le parole del primo cittadino

“Ancora una volta le cronache ci consegnano un’aggressione ai danni di una donna perseguitata dal proprio ex compagno. Da uomo, da padre e da cittadino, ancor prima che da sindaco, non posso che provare disgusto nei confronti di chi si scaglia, in maniera insensata e brutale, contro qualsiasi persona e, soprattutto, se quella è la persona che dice di amare. L’amore è, senza dubbio, un’altra cosa”.

È il commento del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà dopo i fatti di martedì scorso, quando un giovane non è riuscito nel proprio intento criminale soltanto per la prontezza della vittima e per il puntuale intervento dei Carabinieri.