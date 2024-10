Associazione BIESSE, il Premio Eccellenze del Territorio 2022 a Virginia Crea: “L’umanità nella sanità importante quanto le competenze”

Si è svolta all’interno del locale L’A Gourmet L’Accademia dello chef Filippo Cogliandro, la cerimonia di premiazione promossa dall’Associazione Culturale Bene Sociale del Premio Eccellenze del Territorio 2022. Numerose ed illustri autorità reggine presenti, quali il prefetto Massimo Mariani, il procuratore aggiunto antimafia Giuseppe Lombardo, il procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo, il direttore del MArRC Carmelo Malacrino, l’oncologo del GOM Pierpaolo Correale ed Aldo Mantineo giornalista e già caposervizio della Gazzetta del Sud, l’artista Emanuele Chiovaro e la soprano Carmen Valeria Cardile con la partecipazione di prestigiose autorità quali il Questore della provincia di Reggio Calabria dott. Bruno Megale, il comandante provinciale dei Carabinieri Marco Guerrini, il primario del GOM Nuccio Macheda nominato socio onorario della BIESSE insieme al dottor Viriglio Pennisi. Per la sezione volontariato è andato il premio a Virginia Crea, la quale ha ricevuto la prestigiosa onorificenza con la seguente motivazione:

Ai microfoni di CityNow l’infermiera del GOM ha descritto l’approccio al paziente:

La competenza è fondamentale per poter curare la malattia, il fattore umano è altrettanto importante. La nostra presenza in qualità di professionisti della salute – ha spiegato l’infermiera del GOM – è stata necessaria considerando il fattore emotivo. C’è da aggiungere come nel nostro reparto, i pazienti non avevano nessuna possibilità di comunicare con il mondo esterno. La pandemia ha lasciato dei segni rilevanti ed indelebili. E’ stata una sorpresa per me ricevere questo premio – ha concluso Virginia Crea – quando il primario mi ha avvertito del premio non riuscii nell’immediato a crederci e sono rimasta senza parole, in tal senso sono davvero molto contenta.