La Redel Viola a Matera per l’ultima battaglia della regular season

Punti in palio pesanti e tante novità rispetto all’andata in un Palacalafiore a porte chiuse: Virtus rivoluzionata a dicembre, e neroarancio con il nuovo play Boniciolli

Mancano poche ore ormai all’ultima palla a due della regular season di serie B interregionale. Stasera alle 18:00 al Palasassi di Matera la capolista Redel Viola affronta l’ultima e complicata trasferta della stagione.

Avversaria una Virtus in trend positivo (arriva da 4 vittorie consecutive) con l’ultima chance di staccare un biglietto per il play-in Gold: una vittoria, contro un diretto avversario, che varrebbe doppio.

Sarà una gara completamente diversa rispetto a quella di andata, giocata nell’atmosfera surreale di un Palacalafiore a porte chiuse.

La Viola sta ancora digerendo l’infortunio del capitano Manu Fernandez, poche ore fa operativo a Reggio dal dottor Calafiore. Con l’arrivo in queste ore del nuovo play Boniciolli, i neroarancio cercano nuovi equilibri ed energie mentali per affrontare l’ultima fatica della stagione contro un avversario nel suo momento migliore.

L’avversario

La neopromossa Virtus Matera, grazie al mercato dell’ambizioso presidente Papapietro, era accreditata a inizio stagione come una delle big del campionato ‘24-’25, ma ha deluso nel suo percorso di adattamento alla nuova categoria.

A dicembre la rivoluzione in casa bianco-blu: out Incitti, Manna e D’Agnano, è stato risolto consensualmente il contratto con coach Mollica, con la guida tecnica affidata al materano Roberto Miriello. Diversi gli innesti nel roster, con l’arrivo di Milos Divac, ala-pivot classe 1998 di origini montenegrine con esperienze in A2, ??????? ????, guardia talentuosa classe 2001, l’anno scorso a Genova ma per diversi anni ad Angri dove ha guadagnato la promozione, ed Edoardo Ronca, ala duttile classe 2004 proveniente dalla Pallacanestro Pavia.

A ordire le trame dei materani il play-guardia Marco Spada, spalleggiato sugli esterni dal capitano Ciccio De Mola, da Stefano Rubinetti (top scorer della squadra con 18 punti a partita) l’anno scorso in B Nazionale con il Bisceglie, e dall’ex ragusano Antonio Cioppa, classe ‘99 con buona visione di gioco e ottimo realizzatore. Sotto canestro il temibilissimo lituano Benas Bagdonavicius, al terzo anno coi lucani.

Sempre sugli esterni completano le rotazioni di coach Miriello le ali Matteo Airaghi e il duttile ed esperto Matteo “Zanna” Zanetti.

Una squadra con un ottimo bagaglio tecnico, che sa variare i ritmi di gioco ed esaltarsi tra le mura amiche del Palasassi.

Arbitri della serata i signori Luca Mogavero di Bellizzi (SA) e Mauro Sacco di Salerno. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della squadra di casa e condivisa dalla Redel Viola.