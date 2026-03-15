Redel Viola, al Palapadua va in scena lo scontro al vertice contro la Virtus Ragusa

I neroarancio contro un avversario tra i più attrezzati del campionato e voglioso di riscatto dopo la sconfitta dell’andata: in palio il primo posto

Poche ore alla palla a due del big match della 24ª giornata del girone F di Serie B Interregionale. Si gioca al Palapadua l’attesissimo scontro al vertice tra i padroni di casa della Virtus Ragusa e la Redel Viola di Reggio Calabria.

I neroarancio arrivano a questo match dopo la vittoria al Palacalafiore contro Corato grazie al libero nel finale di Marini. Un momento opaco per capitan Fernandez e compagni, che dopo il turno di riposo hanno faticato a trovare ritmo gara e precisione in attacco.

All’andata il pubblico del Palacalafiore ha gioito per una vittoria netta (96-65) ed una prestazione da incorniciare, stasera servirà una prova all’altezza del primato in classifica contro un avversario temibile, agguerrito e voglioso di riscatto.

L’avversario: la Virtus Ragusa

La Virtus Ragusa arriva a questo match in un momento di grande forma. Dopo la sconfitta casalinga contro Matera che le è costato il primato in classifica in solitaria, i ragazzi di coach Di Gregorio hanno ottenuto due vittorie segnando a referto 100 (e 101) punti a partita, confermandosi il mioglir attacco del campionato.

Uno dei punti di forza di Ragusa è la qualità dell’organico. Il roster offre diverse alternative e più giocatori capaci di garantire punti con regolarità. Tra questi spicca Marcus Brown (21.7 la sua media punti in questa stagione), riferimento tecnico e realizzativo della squadra.

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A dirigere la squadra sul parquet c’è il play Tommaso Lanzi, arrivato dopo l’esperienza alla Bakery Piacenza, mentre nel pitturato Ragusa può contare su un reparto lunghi fisico e completo. Adeola porta energia e atletismo, l’ala italo argentina Fabi (ex neroarancio) aggiunge esperienza e qualità, mentre il centro estone Peterson garantisce presenza vicino al ferro con una struttura imponente con i suoi 208cm per 124 chili.

Accanto ai volti nuovi, il gruppo continua a fare affidamento su elementi già ben inseriti come il capitano Ianelli, capitano della squadra, insieme a Piscetta e Tumino. Tra gli innesti c’è anche Simone Cardinali, chiamato a dare peso nel pitturato. A completare il quadro ci sono poi diversi giovani cresciuti nel settore giovanile, da Barracca a Guastella, passando per Mancuso e Cantone, che rappresentano una risorsa importante per il presente e per il futuro del club.

Arbitri della serata i signori Luca Beccore di Messina e Arturo Tartamella di Erice. La gara sarà trasmessa in diretta streaming a pagamento sui canali della Virtus Ragusa.