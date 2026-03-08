Basket Serie B, Ragusa e Matera corsare agganciano la Redel in vetta. Classifica e risultati
Il quadro completo del 23° turno nel Girone F di Serie B Interregionale, tra anticipi, risultati della domenica e nuova classifica
08 Marzo 2026 - 19:54 | di Redazione
Si è conclusa la 23ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
Due gli anticipi giocati durante la settimana per questo turno, ieri al Palazumbo nello scontro ad alta quota tra Dinamo Basket Brindisi ed Action Now Monopoli, vinto dai padroni di casa brindisini che si confermano sorpresa del girone. Giovedì al Palacalafiore l’altro match tra la capolista Redel Viola e la Basket Corato, gara vinta dai neroarancio con non poche difficoltà grazie ad un tiro libero nel finale di Marini.
Sugli altri campi nella giornata odierna, due vittorie in trasferta importanti per la Virtus Ragusa, che supera la Valentino Basket Castellaneta dopo un match equilibrato e combattuto, e per la Virtus Matera, corsara a Mola. Le due squadre agguantano la Redel Viola in testa al campionato.
Il derby messinese
Gara intensissima ed emozionante al Palalberti per il derby tra Barcellona Basket e la Basket School Messina: nell’ultimo quarto i padroni di casa recuperano uno svantaggio di nove punti e nel finale, nervoso per alcune decisioni arbitrali, segnano dalla lunetta i punti decisivi per la vittoria.
Di seguito i risultati, la classifica e il prossimo turno.
Risultati 23ª giornata
Redel Viola – Basket Corato 73-72 (giocata giovedì)
Dinamo Basket Brindisi – Action Now Monopoli 80-73 (giocata ieri)
Valentino Basket Castellaneta – Virtus Ragusa 97-100
Barcellona Basket – Basket School Messina 87-83
Mola New Basket – Virtus Matera 74-88
Basket Academy Catanzaro – Adria Bari 88-77
Virtus Molfetta – Bim Bum Rende 105-84
Turno di riposo per Svincolati Milazzo
Classifica
Redel Viola 32*
Virtus Ragusa 32
Virtus Matera 32
Dinamo Basket Brindisi 30
Basket Academy Catanzaro 26*
Action Now Monopoli 24**
Barcellona Basket 22
Basket School Messina 22*
Svincolati Milazzo 22*
Virtus Molfetta 20
Basket Corato 18
Valentino Basket Castellaneta 18*
Adria Bari 8*
Mola New Basket 6 *
Bim Bum Rende 6*
*Una partita in meno
** Due partite in meno
Prossimo turno
Virtus Ragusa – Redel Viola
Basket Corato – Svincolati Milazzo
Basket School Messina – Mola New Basket
Adria Bari – Dinamo Basket Brindisi
Bim Bum Rende – Barcellona Basket
Action Now Monopoli – Virtus Molfetta
Virtus Matera – Valentino Basket Castellaneta
Turno di riposo per Basket Academy Catanzaro