La Viola soffre ma vince e resta in vetta: Corato ko nel finale

La Redel Viola esce vittoriosa dalla battaglia contro la Basket Corato nell’anticipo della ventitreesima giornata. In un Palacalafiore semivuoto la capolista reggina conferma il primato in classifica ma palesa, una volta di più, poca continuità nelle due fasi di gioco e poche idee in attacco.

Le fiammate dei vari Laganà (mvp e miglior realizzatore del match con 17 punti e 23 di valutazione), Laquintana e Fernandez hanno retto l’urto dell’ottima compagine pugliese, che ha sfoggiato un’ottima coppia sotto canestro in Dip/Corral e un attacco difficile da arginare con le soluzioni dall’arco dei vari Basile (top scorer dei neroverdi), Manisi e lo stesso duo Dip/Corral.

La zampata vincente la danno Maresca con una bomba sul finale (seguita dalla pronta risposta di Corral) e il tiro libero di Marini che regala una vittoria soffertissima e di “corto muso” alla Viola. Due punti importanti per la Redel che tuttavia dovrà rivedere le ultime prestazioni e cambiare passo e registro in fretta, in vista delle fasi cruciali della stagione ma soprattutto dei prossimi due scontri diretti contro Ragusa e Matera.

La partita

Nel primo quarto Reggio parte con Fernandez in regia e con Marini-Maresca sotto canestro contro Corral e Dip. L’avvio è bloccato nel punteggio, con tanti errori al tiro e nei passaggi. Corato però è più concreta: corre bene in contropiede, trova ritmo da tre punti con Basile, Mulevicius e Rapini e punisce una difesa neroarancio inizialmente poco attenta. La Viola prova ad alzare il ritmo con il giro palla e con le giocate di Marini, ma soffre la varietà offensiva degli ospiti e chiude sotto 21-27.

Coach Cadeo dà una sferzata alla gara nel secondo quarto, passa alla zona e cambia l’inerzia della partita. La scelta del tecnico reggino sporca linee di passaggio e riferimenti a Corato, che perde precisione. Dalla panchina arrivano energia e intensità, con Laganà ancora decisivo nell’uno contro uno e Clark bravo a difendere e a guidare la transizione. Sotto canestro Marangon, Marini e Agbordabi danno fisicità e presenza nel pitturato. La Viola piazza il break, sorpassa e va all’intervallo avanti 45-38, dopo aver concesso meno e trovato più equilibrio tra difesa e attacco.

Nel terzo periodo la partita torna spezzata e nervosa, sembra di assistere al remake del primo quarto. Corato rientra meglio, si riavvicina con le triple di Corral e resta aggrappata al match grazie alle individualità dello stesso Corral e Manisi. La Viola risponde con Laganà e Clark, mentre Maresca tiene aperto il campo con il tiro pesante. È un quarto di equilibrio, con le due squadre sempre a uno-due possessi di distanza, chiuso sul 60-56.

Nell’ultimo quarto la Viola parte male: difesa distratta, attacco fermo, Corato ne approfitta e con un mini break di 8-0 rimette il naso avanti. Cadeo si affida ai titolari, Laquintana segna punti pesanti, Fernandez torna a dare ordine e letture, ma l’attacco neroarancio continua ad avere poche idee, mentre la difesa perde sempre un uomo nei raddoppi e nei pick and roll di capitan Basile e compagni. Nel finale contano i dettagli. Dopo il timeout, Fernandez crea dal palleggio e trova Maresca libero per la tripla che accende il Palacalafiore. Corato risponde ancora con Corral da tre. Sull’ultimo possesso, però, è decisivo il lavoro a rimbalzo di Marini: fallo subito, un libero segnato, partita vinta.

Finisce 73-72, con le proteste di coach Verile per l’ultimo fischio arbitrale, al termine di una gara equilibrata, intensa e risolta dagli episodi e dalle individualità.

Prossimo impegno la delicata trasferta tra dieci giorni in casa del Ragusa, uno scontro al vertice che la Redel Viola dovrà questa volta affrontare con approccio e continuità ben diversi.