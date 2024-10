Auguri Virtus Reggio. 40 anni di successi umani e sportivi

di Pasquale Romano – Buon compleanno. E’ una torta con ben 40 candeline quella su cui soffia la Virtus Reggio, una delle realtà reggine più longeve. Storia fatta di orgoglio e passione, soddisfazione e successi.

Ospiti della redazione di Citynow Rina Albanese (direttrice tecnica della Virtus) e Carmen Loprevite. Loro, assieme a Rocco Loprevite, rappresentano l’anima della Virtus Reggio tra passato, presente e futuro. Complicato riassumere la lunga striscia di successi conquistata dalla società reggina, più semplice iniziare dall’ultima soddisfazione in ordine cronologico.

“Dal 14 al 20 luglio la Virtus ha partecipato ad un evento internazionale in Belgio, a Liegi. Per l’Italia erano presenti solo 6 società, noi eravamo l’unica della Calabria e portabandiera dei colori azzurri. Per noi è stata una soddisfazione immensa -rivela Rita Albanese- ci sono arrivati apprezzamenti da numerose società. Gli elogi non possiamo che girarli alle nostre atlete, sono loro la nostra linfa vitale”.

Gli inizi della Virtus risalgono agli anni ’70, quando Rina (sin da bambina sportiva praticante) decide di aprire una società, scegliendo un nome fortemente rappresentativo, legato a doppio nodo al territorio di riferimento.

“L’immensa passione, guidata dall’estrema professionalità, ci ha permesso di raggiungere questi risultati. Ma è la crescita umana dei ragazzi che ci interessa in particolare -chiarisce- diamo notevole importanza all’aspetto sociale”, chiarisce Rina Albanese.

La società reggina ha concluso l’anno sportivo 2016/2017 con il Campionato Nazionale della F.G.I. che ha visto impegnate le ginnaste più piccole della Virtus – categoria “Trofeo Giovani” (6-7anni) e le piu’ grandi Junior e Senior di ginnastica Ritmica (da 13 anni in su).

La striscia di successi parte da lontano, e non ha mai conosciuto pause: 21 titoli italiani, “Stella al merito sportivo” conferita dal CONI Nazionale, “Stella al merito sportivo” conferita dalla FGI, finalista per l’accesso alla serie “A” di ginnastica ritmica,Diploma di “Scuola di Ginnastica” sono soltanto alcuni dei riconoscimenti ottenuti dalla Virtus Reggio nel corso dei decenni.

Di recente, la Virtus ha partecipato a Rimini dal 27 Giugno al 2 Luglio di quest’anno alle Finali Nazionali di Ginnastica, conquistando oltre a riconoscimenti e medaglie, anche tante soddisfazioni per i numerosi Titoli Nazionali conquistati.

Carmen Loprevite rappresenta l’anello di congiunzione tra passato e futuro. Cresciuta a pane e ginnastica, Carmen sin da bambina ha ‘rubato’ i trucchi del mestiere ai genitori, prima di tramandarli a sua volta alle centinaia di atlete che si sono avvicendate negli ultimi anni.

“I due pilastri della Virtus restano Rina e Rocco, loro hanno dato vita a questa meravigliosa realtà facendola crescere con amore e dedizione. Ho infiniti ricordi legati alla mia infanzia, praticamente tutta la vita l’ho trascorsa dentro una palestra – evidenzia Carmen sorridendo- e questi 40 anni di storia li sento anche miei. Il nostro punto di forza? Direi la qualità, fare le cose nel migliore dei modi è la nostra ossessione”.

Il percorso umano ancora prima che sportivo rappresenta per la Virtus l’elemento da curare con particolare attenzione. “Avendo bambine, ragazze ed adolescenti, il nostro ruolo si sovrappone a quello dei genitori delle atlete. L’aspetto sociale è la nostra priorità -assicura Rina Albanese- ci inorgoglisce sapere di combinare un ambiente famigliare con la professionalità che richiede lo sport”.

Reggio Calabria soffre, storicamente e in modo particolare negli ultimi anni, una carenza in materia di impianti sportivi. La Virtus Reggio, cosi come tante altre realtà sportive, è costretta a ‘vagabondare’ senza avere fissa dimora. “Ci dividiamo tra palestre scolastiche e comunali, gli impianti purtroppo sono limitati e dobbiamo fare di necessità virtù”.

Il regalo da scartare per il quarantesimo compleanno? Rina Albanese non ha dubbi…: “Un impianto reggino da dedicare esclusivamente alla ginnastica, mio marito Rocco sta lavorando con impegno da diversi anni affinchè questo sogno si realizzi. Ne ha bisogno enorme tutto il movimento della ginnastica di Reggio, in particolare per quanto riguarda l’alta specializzazione”.

L’amministrazione comunale ha rassicurato in tal senso, la struttura sportiva di San Giovannello potrebbe diventare presto la casa reggina della ginnastica. Il luogo ideale dove la Virtus Reggio potrà costruire i successi dei prossimi 40 anni…