Virtus Reggio sul tetto d’Italia. Ben 4 ori alle finali nazionali

Ancora immensa gioia e soddisfazione per la Virtus Reggio. La società reggina, con le categorie Trofeo Giovani e Ragazzi, rientra dalle Finali Nazionali di Ginnastica con ben 4 ori, due collettivi e due primi posti assoluti.

Felicita’ alle stelle e grande fermento per le meravigliose Virtussine che rappresenteranno l’Italia alla prossima Gymnaestrada Mondiale in Austria dal 7 Luglio.

Presso la Fiera di Rimini, si sono tenute le prove della serata Italiana con i responsabili della Federazione, conclusa con uno spettacolo in anteprima assoluta aperto al pubblico e ginnasti impegnati nella giornata conclusiva delle Finali Nazionali di Rimini

[custom_video numerazione=”1″ /]

Le coreografie ricche di collaborazioni, passaggi acrobatici ed artistici hanno destato l’ammirazione di tutti i presenti. Esaltante la prova sui percorsi motori che si sono svolti a gironi e con scontri diretti, dove le Ginnaste della Virtus hanno nettamente primeggiato sulle altre concorrenti.

Si sperava in qualche soddisfazione anche dalle individualiste di Ginnastica Ritmica cat. Senior, purtroppo però così non è stato.

Marika Fasci’ e Chiara Marra hanno disputato una lunga competizione con oltre 100 partecipanti senza riuscire a rendere al massimo delle loro possibilità.

“Purtroppo le nostre ragazze non hanno reso come avrebbero potuto. Eleganti come sempre in pedana, hanno pagato qualche errore di troppo (complice anche l’emozione pre gara) che alla fine ha inciso sul punteggio finale. Orgogliosi e fieri sempre e comunque delle nostre ragazze che affrontano sempre tutti gli appuntamenti sportivi con gran serietà e sacrificio”, sottolinea Carmen Loprevite.