Vis domani a Crotone in cerca di conferme

Archiviato con moderata soddisfazione il positivo esordio in campionato contro il Basket Club Ragusa, per la Vis è già tempo di derby. In uno dei due anticipi della seconda giornata, in programma domani, Grasso e compagni se la vedranno a Crotone contro i locali della New Team 2000, in quello che si annuncia come un derby dagli alti contenuti agonistici e spettacolari. Un derby, come da tradizione, è sempre un derby e, in quanto tale, sfugge ad ogni pronostico. Da un lato i padroni di casa, dopo la pesante sconfitta di Capo D'Orlando, vorranno prontamente riscattarsi davanti al pubblico amico; dall'altro i reggini sono chiamati a dimostrare, su un parquet insidioso come quello pitagorico, di che pasta sono fatti.Coach D'Arrigo, con una settimana in più di lavoro sulle gambe, si attende risposte importanti dai suoi ragazzi. Risposte già avute in settimana nell'amichevole contro la Viola, in cui i bianco/amaranto, al cospetto di una compagine di LegaDue Silver, non hanno certamente sfigurato. Da seguire, in particolare, il duello nel duello fra i cecchini Fall e Warwick, autentici spauracchi per le rispettive difese.Palla a due al PalaMilone alle ore 19 (il PalaKrò, sede abituale dei match interni del quintetto di coach Pullano, è momentaneamente inagibile per lavori di manutenzione al tetto).Arbitrerà la coppia tutta siciliana formata da Di Lauro di Messina e Lucifero di Milazzo.