Vis già al lavoro per la nuova stagione.

Archiviato positivamente il campionato di Dnc con la terza qualificazione consecutiva ai play off, la Vis Reggio Calabria è già proiettata alla stagione agonistica 2014/15 con rinnovate ambizioni e voglia di far bene. Il direttore generale del sodalizio reggino, Luigi Di Bernardo, è al lavoro per allestire una squadra competitiva che possa ben figurare nel prossimo torneo nazionale.Nuovi soci e nuovi sponsor sono pronti a far parte del progetto Vis.Un progetto che, a partire dal prossimo anno, sarà più che mai imperniato sul PalaBotteghelle.L'iter per ottenere l'agibilità definitiva dell'impianto è ben avviato e dovrebbe concludersi a breve. La società ha fatto quanto di sua competenza, ovviando alle deficienze strutturali (sono state ultimate le prove di verifica del terreno di gioco e delle tribune) e depositando tutta la documentazione prevista. La palla, adesso, in attesa del pronunciamento definitivo della Commissione di Vigilanza, passa al Genio Civile.Il palazzetto di Largo Botteghelle sarà la vera arma in più della Vis che, anche attraverso l'allargamento dei quadri dirigenziali e l'ingresso di nuovi capitali, è pronta a stupire e a recitare un ruolo importante nel prossimo campionato di Dnc.L'obiettivo dichiarato in vista della nuova stagione è quello di centrare i play off per il quarto anno consecutivo e giocarli da protagonista, con innesti mirati in grado di far fare il salto di qualità al quintetto reggino.Il duo Barreca/Di Bernardo ha avviato i primi contatti per rinforzare la squadra: i tifosi bianco/amaranto possono legittimamente sognare…