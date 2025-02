Gioia Tauro, Mancuso: ‘La visita del viceministro Rixi segnale importante per il futuro del porto’

La visita del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi al porto di Gioia Tauro viene accolta come un segnale forte da parte del governo verso il rafforzamento della portualità regionale e il rilancio della Calabria come hub strategico nel Mediterraneo.

Il commissario regionale della Lega, Filippo Mancuso, ha sottolineato l’importanza dell’incontro, evidenziando come il porto di Gioia Tauro rappresenti un nodo fondamentale per il commercio internazionale e per lo sviluppo economico del Mezzogiorno.

“La Calabria deve insistere affinché l’Europa sviluppi una politica per il Mediterraneo che veda il Sud Italia come una vera piattaforma strategica, capace di inserirsi con forza nelle filiere globali del valore” – ha dichiarato Mancuso, ribadendo il ruolo chiave che la regione può giocare nel panorama logistico internazionale.

Investimenti in arrivo per il porto e il sistema infrastrutturale calabrese

Secondo Mancuso, la presenza del viceministro Rixi dimostra la centralità del porto di Gioia Tauro nelle strategie nazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dal vicepremier Matteo Salvini.

Grazie ai fondi del PNRR, il territorio calabrese sta beneficiando di investimenti senza precedenti, con risorse destinate non solo al potenziamento del porto di Gioia Tauro, ma anche ad altre opere infrastrutturali strategiche, essenziali per migliorare la competitività del sistema portuale regionale e per attrarre nuove opportunità di sviluppo e occupazione.

Il Ponte sullo Stretto e la posizione della Calabria nel Mediterraneo

Oltre agli investimenti sui porti, Mancuso ha ribadito l’impegno della Lega a sostenere anche la realizzazione del Ponte sullo Stretto, ritenuto un’opera strategica per consolidare il ruolo della Calabria e della Sicilia come snodi fondamentali nei traffici commerciali mediterranei.

“Ringraziamo il viceministro Rixi per l’attenzione riservata alla nostra regione, sicuri che si farà di tutto, ognuno per la propria parte, per rafforzare ulteriormente un percorso di crescita e sviluppo duraturo per quest’area del Paese” – ha concluso Mancuso, confermando la volontà del governo di rafforzare il settore portuale calabrese e di garantire una maggiore integrazione della regione nei mercati internazionali.