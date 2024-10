Calabria, il consulente dell’emergenza Covid in visita a Reggio

Il cardiologo di fama internazionale, è stato recentemente nominato dalla Regione quale Consulente per l'emergenza Covid in Calabria

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà ha accolto questa mattina a Palazzo San Giorgio il Prof. Franco Romeo, nuovo consulente della Regione Calabria per l’emergenza Covid.

Romeo, cardiologo di fama internazionale ed esperto nella gestione delle emergenze, è stato recentemente nominato dalla Regione quale Consulente per l’emergenza Covid in Calabria. Il Prof. Romeo già in passato si era occupato con ottimi risultati dell’organizzazione della rete delle emergenze cardiochirurgiche in Calabria, tra le migliori d’Italia.

L’incontro con il sindaco Giuseppe Falcomatà

L’incontro istituzionale è stato l’occasione per una prima sommaria valutazione delle principali priorità da affrontare per la riorganizzazione del sistema sanitario calabrese al fine di far fronte alla nuova ondata di contagi in corso.

Il sindaco Falcomatà ha espresso massima disponibilità nei confronti di “un professionista competente capace, che metterà gratuitamente a disposizione la sue prerogative professionali al servizio della propria terra”.