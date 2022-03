Pnrr e aree industriali, l'on. Rosato visita Policom. Polimeni: 'Corap inefficiente'

“Una bellissima vista sullo Stretto, prima di partire per un’intensa giornata a Reggio in questo primo giorno di primavera. Speriamo di veder sbocciare prima di tutto la pace, concetto che ci sembrava scontato e che adesso appare così lontano”.

Così in un tweet il vicepresidente della Camera dei deputati Ettore Rosato prima del suo intervento ad un importante convegno sul Piano nazionale di ripresa e resilienza a Reggio Calabria.

L'on Ettore Rosato, durante il tour reggino, ha visitato in mattinata l'azienda Policom della famiglia Polimeni.

La visita, organizzata da Confindustria RC, è stata un’occasione di confronto sui temi più rilevanti e urgenti del tessuto produttivo locale, specialmente in vista del Pnrr: infrastrutture, servizi e rilancio delle aree industriali.

"L’Onorevole ha visitato il nostro stabilimento e le linee produttive, tra momenti di confronto con i nostri dipendenti ed assaggi di alcuni dei prodotti più 'iconici'. Abbiamo percepito una grande disponibilità ad approfondire ed incentivare gli incontri sul territorio, dando voce agli imprenditori locali ed ai rappresentanti istituzionali - spiega Tito Polimeni di Policom - Abbiamo illustrato all'on. Rosato i principali problemi delle aziende che operano nella zona industriale di Campo Calabro. Le aziende necessitano sicuramente di investimenti infrastrutturali e grosse risorse in energie rinnovabili. E' questo a mio avviso l'investimento più importante che deve essere fatto in vista del Pnrr. Se l'azienda Policom non avesse installato tempo fa un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni - conclude Polimeni - oggi (causa caro bollette) si troverebbe in enorme difficoltà".

Durante l'incontro si è discusso anche del problema relativo alla gestione dell'area industriale di Reggio Calabria.

"Siamo in una zona industriale gestita da un ente inesistente ed inefficiente, quale il Corap. Viviamo difficoltà quotidiane con costi extra per servizi essenziali che dovrebbero invece essere già garantiti. Le risorse del Pnrr devono servire anche per creare un ente che superi il Corap e che sappia rendere quest'area industriale davvero attrattiva".

La presenza del sindaco di Campo Calabro, dott. Sandro Repaci, ha permesso inoltre di insistere sull'annosa e delicata vicenda legata al Corap, ribadendo con forza la necessità di superare un ente non efficace e non in grado di rispondere alle esigenze delle imprese e dei territori in cui il Corap anziché essere volano di sviluppo è una zavorra.

Presenti all'incontro anche Giuseppe Febert, Vice Presidente di Confindustria RC, il primo cittadino di Campo Calabro Sandro Repaci e la dott.ssa Francesca Chirico (ISMED).