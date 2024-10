Domotek, Picardo: ‘Vincere con il nostro pubblico è stato speciale’

Morale alto e voglia di far bene, sempre meglio. La Domotek Volley Reggio Calabria si gode una classifica bellissima. È tempo di “turno di riposo” per poi ritornare più carichi che mai, nella sfida del 2 novembre in casa del Campobasso. Sulle emozioni della sfida vinta contro La Rinascita Lagonegro, abbiamo ascoltato il centrale Antonio Picardo, atleta confermato rispetto al roster della passata stagione ed importantissimo anche al piano di sopra.

La sfida contro Lagonegro

“Una partita durissima. Più di due ore di gioco. Anche il Tie-break è arrivato fino alla fine. Siamo contentissimi: abbiamo vinto a cospetto di un pubblico, il nostro pubblico, realmente bellissimo ed impattante per il successo finale. Sono stati presenti e ci hanno dato una grossa mano”.

L’atmosfera del pubblico

“Il fascino della Serie A si è fatto sentire. Abbiamo vissuto un’atmosfera ancora più carica della passata stagione. Non potevamo chiedere di meglio”.

Il momento decisivo

“Il terzo set ci ha dato una grande mano. È ovvio che, fino alla fine, non era mai finita. Il 15 – 13 finale non è arrivato per caso”.

I prossimi obiettivi