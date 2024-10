Caso Feltri, Sudisti italiani: ‘Dice solo fesserie. L’indifferenza è la miglior risposta’

Vittorio Feltri ha sbagliato, non ci sono dubbi. Ora basta, però. Noi del Sud Italia dobbiamo concentrarci su altre cose senz’altro più importanti delle fesserie che dice e scrive il direttore di Libero Quotidiano.

Il suo unico scopo è quello di vendere copie del suo giornale e, per farlo, utilizza messaggi forti per attirare l’attenzione dei lettori. A noi pare eccessivo che sindaci, politici, presidenti di associazioni corrano a denunciare Feltri o che intere trasmissioni televisive continuino a narrare le sue gesta eroiche. Bisogna porre fine a questo vergognoso teatrino razzista.

Non dobbiamo più dargli importanza, soprattutto quando vomita e sputa offese contro il popolo del Sud Italia. Dobbiamo essere superiori ed ignorarlo perché dice cose senza senso a cui credono solo gli ignoranti. L’indifferenza è il comportamento migliore da rivolgere ai provocatori d’odio e di guerra tra popoli.

In una nota il Movimento dei Sudisti Italiani