La voce dei tifosi e dei giornalisti amaranto: “Magnifico goal di Ungaro, buone le sostituzioni di Cevoli” – VIDEO

Il pregevole goal di Ungaro ha lasciato il segno in un match che ha visto inizialmente gli amaranto molto contratti in campo

La voce dei tifosi, degli addetti ai lavori, e di semplici appassionati con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. Contro il Monopoli, il pregevole goal di Ungaro ha lasciato il segno in un match che ha visto inizialmente gli amaranto molto contratti in campo. Le scelte del mister in corsa si sono rilevate ancora una volta decisive.

Ai microfoni di CityNow Sport questa settimana:

Lorenzo Vitto (Gazzetta dello Sport)

“Cevoli ha rispolverato Ungaro che ha realizzato un bel gol. Nell’insieme non mi è piaciuto come abbiamo giocato, bravo il mister a stravolgere la formazione in campo togliendo un centrocampista come Salandria, l’avventura play off adesso continua”.

Riccardo Tripepi (tifoso della Reggina)

“Mi sembrava di essere tornato indietro nel tempo, per la cornice di pubblico che ha regalato il Granillo, il gol di Ungaro ha messo il sigillo ad una sua prestazione superlativa anche nei minuti successivi”.

Antonello Placanica (direttore di Forza Reggina)

“Eccessivamente sofferta nonostante la caratura del Monopoli, forse l’abbiamo sentita troppo, non è stata preparata benissimo è passata la squadra che ha meritato di più”.

Ruggero Rizzi (giornalista sportivo)

“Emozioni tantissime, nervosismo molto. I giocatori ci hanno creduto fino alla fine. Giocheremo contro Catania, paradossalmente la più semplice per la Reggina perché non avrà nulla da perdere”.

Francesco Azzarello (tifoso della Reggina)

“Nel primo tempo abbiamo sofferto molto, nel secondo abbiamo giocato con più equilibrio tattico, il capolavoro di Ungaro ha esaltato il Granillo, da sottolineare il pubblico caloroso pervenuto allo stadio, sembrava di essere tornati agli anni d’oro della serie A”.

Maurizio Insardà (giornalista di LaC)

“Una grande sofferenza, è stata la vittoria della squadra, Cevoli mette in campo una formazione che ti vince la partita. Un capolavoro di Ungaro che nel girone di andata ci ha messo anima e cuore, in quello di ritorno non ha giocato ed ai playoff ti inventa un gol di questo tipo. Oggi c’era un Granillo da serie A, un pubblico davvero eccezionale”.

Per le interviste video: CLICCA QUI