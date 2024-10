La voce dei tifosi e dei giornalisti amaranto: “La vittoria più importante della stagione”

La voce dei tifosi, degli addetti ai lavori, e di semplici appassionati con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. Contro la Casertana una vittoria determinante ai fini del raggiungimento dei Play Off.

Ai microfoni di CityNow Sport questa settimana:

Antonio Calafiore (giornalista di Reggio nel Pallone):

“L’imperativo era vincere e la vittoria è arrivata. Una vittoria fondamentale in ottica play-off, probabilmente la più importante della stagione. Contrariamente a quanto ha dichiarato Pochesci, la Reggina si è resa pericolosa in più occasioni, ha giocato una gara gagliarda ed ha impensierito più volta una Casertana innocua, mai pericolosa. Adesso si va a Vibo per chiudere in bellezza il campionato”.