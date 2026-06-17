Voli low cost: cosa fa aumentare davvero il prezzo del biglietto
Dietro un volo low cost si nasconde una giungla di costi extra pronti a svuotarti le tasche. Scopri gli errori imperdonabili che ti costeranno carissimo al gate
17 Giugno 2026 - 08:35 | di Redazione
Pianificare un viaggio partendo da un volo a tariffa ridotta è ormai comune per milioni di passeggeri che desiderano spostarsi risparmiando. Spesso si viene attratti da prezzi base molto convenienti, che promettono di raggiungere mete turistiche al costo di una cena. Tuttavia, il prezzo visualizzato all’inizio della ricerca può lievitare man mano che si procede con la prenotazione, trasformando un affare imbattibile in una spesa ben più consistente.
Capire i meccanismi commerciali delle compagnie e individuare i fattori che modificano il costo finale del biglietto è fondamentale per viaggiare in modo consapevole ed evitare brutte sorprese prima di salire a bordo.
La gestione dei bagagli e i costi extra obbligatori
La prima causa di aumento del prezzo di un biglietto low cost può essere legata alla rigida politica sui bagagli applicata dalle compagnie. Se un tempo la tariffa base includeva il classico trolley, oggi molti vettori consentono di portare gratuitamente soltanto un piccolo zaino o una borsa da collocare sotto il sedile.
Chiunque abbia la necessità di viaggiare con un trolley da cabina o con una valigia da imbarcare in stiva deve pagare un supplemento che va ad aumentare il costo totale. A questa spesa si possono aggiungere altre commissioni, come le tasse aeroportuali variabili o i costi di transazione legati a determinati metodi di pagamento, che contribuiscono ad aumentare il prezzo finale.
La personalizzazione dei servizi a bordo e la scelta del posto
Un altro elemento che incide sul budget è la vendita separata dei servizi accessori, un modello ormai adottato anche da numerose compagnie tradizionali.
Se si desidera viaggiare accanto ai propri amici o familiari, la selezione del posto comporta spesso una tariffa aggiuntiva che varia in base alla posizione scelta all’interno della cabina. Lo stesso principio si applica all’imbarco prioritario, al trasporto di ulteriori bagagli a mano e, in alcuni casi, anche ai servizi disponibili durante il volo.
Quando si prenota un viaggio è quindi importante controllare con attenzione cosa è realmente incluso nella tariffa acquistata. Ad esempio, le offerte ITA Airways valide online non includono sempre tutti i costi legati ai servizi aggiuntivi. Questo significa che una corretta valutazione del prezzo richiede di considerare tutte le opzioni selezionate prima di completare l’acquisto.
Gli errori di distrazione che costano caro in aeroporto
Oltre alle scelte consapevoli, esistono errori procedurali che possono far aumentare il costo del viaggio a ridosso della partenza.
Il mancato check-in online entro i tempi stabiliti costringe spesso a completare la procedura in aeroporto, operazione che può comportare l’applicazione di una penale. Un altro errore frequente riguarda il superamento dei limiti di peso e dimensioni del bagaglio. Anche un solo centimetro o un chilogrammo in più rilevato ai controlli del gate può trasformarsi in un costoso supplemento dell’ultimo minuto, annullando parte del risparmio ottenuto durante la prenotazione.
L’importanza del confronto e l’uso di siti specializzati
Per non cadere nella trappola delle tariffe apparentemente vantaggiose, è utile dedicare del tempo al confronto accurato delle diverse opzioni disponibili sul mercato. Questo permette di avere una panoramica più chiara dei costi reali, confrontando le offerte a parità di servizi inclusi.
In alcuni casi può emergere che un biglietto apparentemente più costoso, ma comprensivo di bagaglio e scelta del posto, risulti più conveniente rispetto a una tariffa base alla quale devono essere aggiunti numerosi supplementi.
Molto utile può essere anche consultare portali specializzati in offerte e codici sconto, che consentono di individuare promozioni attive e opportunità di risparmio prima di finalizzare l’acquisto.
Prenotare con attenzione per viaggiare spendendo meno
Le compagnie aeree propongono oggi modelli tariffari sempre più flessibili, che permettono ai passeggeri di personalizzare il viaggio in base alle proprie esigenze. Proprio questa flessibilità, però, rende necessario valutare con attenzione tutti gli elementi che compongono il prezzo finale del viaggio.
Una prenotazione effettuata in modo consapevole, considerando bagagli, servizi accessori, condizioni tariffarie ed eventuali costi aggiuntivi, consente di evitare sorprese e di scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità e al proprio budget.
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