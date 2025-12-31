Volley, Amaro Dhelios: le parole del coach Daquino tra festa, fiducia e la sfida con Innova

Dopo la bella festa di fine anno in campo con i giovani della SportSpecialist e il gradito intervento della gloria azzurra Valerio Vermiglio, l’Amaro Dhelios Reggio Calabria guarda già alla prossima sfida di campionato di Serie C Maschile. A fare il punto, è il capo allenatore Roberto Daquino, alla guida della squadra di Serie C associata al consolidato progetto volleyistico.

Mister, partiamo da questa festa bellissima con tutti i ragazzi della SportSpecialist in campo con Valerio Vermiglio. Com’è andata? ”Allora, una bellissima esperienza, sicuramente. Ha fatto piacere vedere tutti questi ragazzi tutti insieme. E ovviamente sapete che c’è una crescita della società e un attaccamento alla maglia anche da parte di questi ragazzini, sia maschi che femmine. Crescono sempre di più, sia numericamente che tecnicamente, ed è una bella soddisfazione“.

L’atmosfera positiva è alimentata anche da un messaggio di fiducia dall’alto, riferito alla prima squadra. «È arrivato un bel messaggio di fiducia da parte del presidente Antonio Polimeni – ha aggiunto Daquino – che crede tantissimo in una pronta risalita dei nostri in Serie C. E tocca crederci, tocca combattere».

“Noi speriamo di fare bene, è chiaro. Faremo di tutto, lavoreremo con serietà in palestra per far sì che si possa fare qualcosa di concreto“.

Sul fronte infortuni, arriva una buona notizia riguardo a Danilo Seminara. ”Danilo si è ripreso, per fortuna non c’era una frattura. Quindi già da stasera potrà ricominciare ad allenarsi. Benissimo“.

Ora l’attenzione si sposta sul campo, per la prossima sfida. ”Eh, prossimo,Innova Volley… è una squadra, una buona squadra. Però, ecco, fuori casa abbiamo perso 3-2, però è stata una partita combattuta. Sono convinto che, facendo bene, ce la possiamo giocare la partita in casa nostra“.