Volley, Amaro Dhelios: lunga trasferta per i reggini

Tocca provarci e rialzarsi subito. Voglia di emulare la vittoria di due settimane fa, a Bisignano contro Montalto. Voglia di battere il fattore campo della Sprovieri Volley Corigliano e dimenticare immediatamente il derby perso sabato scorso. Ritorna in casa l’Amaro Dhelios Reggio Calabria.

Undicesimo posto per gli amaranto, dodicesimo per i locali che le proveranno tutte per sorpassare in classifica gli amaranto.

Si gioca al sabato alle ore 18 al Palabrillia di Corigliano Calabro. Lunga trasferta per i pallavolisti di Mister Roberto Daquino. Il Corigliano è una squadra formata da giocatori giovani.

Rappresenta il settore giovanile della compagine della medesima società che milita nel campionato nazionale di serie B.

Pur avendo 4 punti ottenuti con due vittorie per 3 – 2, rispettivamente contro “Asd Polisportiva Montalto” e “Volo Virtus Lamezia”, é una squadra ben costruita che ha dimostrato, pur perdendo, di giocare un’ottima pallavolo contro tutte le avversarie.

Servirà la massima attenzione e concentrazione per ritrovare il sorriso immediato e guardare con altri occhi la classifica del campionato di Serie C Maschile.