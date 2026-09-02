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Volley B2 femminile: Francesco Minniti è il nuovo preparatore atletico della Puliservice

Professionista, chinesiologo, preparatore atletico e massoterapista

02 Settembre 2026 - 09:11 | Comunicato

Minniti Puliservice

La Puliservice Volley Reggio Calabria, pronta ad affrontare la sua storica prima stagione nel campionato nazionale di Serie B2 femminile, continua a lavorare per mettere a punto lo staff tecnico che supporterà le atlete in questa nuova sfida. In questa ottica, la società ha ufficializzato l’ingresso del nuovo preparatore atletico: si tratta di Francesco Minniti.

Non nuovo al mondo Domotek Volley e tutto il network amaranto: il professionista, chinesiologo, preparatore atletico e massoterapista, vanta un percorso di studi e un’esperienza sul campo che lo rendono un valore aggiunto per il progetto tecnico della Puliservice.
La carriera di Minniti nasce da una profonda passione per lo sport e il movimento. Dopo aver conseguito la laurea triennale in Scienze Motorie, Sport e Salute, ha proseguito la sua formazione con un percorso specialistico in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate. Un iter formativo che gli ha permesso di approfondire temi fondamentali come la prevenzione, il recupero funzionale e la promozione del benessere attraverso l’attività fisica. Questa preparazione teorica è stata arricchita da significative esperienze pratiche. Minniti ha svolto un tirocinio annuale presso Fisiosanisport, confrontandosi direttamente con il mondo della riabilitazione e della preparazione fisica, un periodo che ha definito cruciale per la sua crescita professionale e umana.

Con l’arrivo di Francesco Minniti, lo staff della Puliservice si arricchisce di una figura professionale di primo piano, pronta a mettere le proprie competenze al servizio della squadra.

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Reggio Calabria Volley
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