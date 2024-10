Volley B2 femminile, la Reghion sbanca Palermo e torna al successo

Torna al successo la Volley Reghion, che sbanca Palermo e conquista la terza vittoria in campionato. Contro la Com. Fer. serviva vincere e vittoria è stata, grazie ai parziali di 19-25, 29-27, 23-25, 19-25.

Le scelte di Pellegrino

Coach Pellegrino conferma la formazione che la settimana scorsa ha affrontato la Traina, e schiera Surace alla regia con Giulia Speranza opposto, Sara Speranza e Fiorini bande, De Franco e Panetta al centro con Ponton libero. La compagine reggina scende in campo concentrata e determinata, ma deve subito fare i conti con gli infortuni: durante la fase di riscaldamento pre-match si ferma Nina Burduja e ad inizio primo set anche Mariarosaria Panetta è costretta ad abbandonare il parquet, sostituita da Sara Morena.

La partita

Nonostante le assenze, le reggine riescono ad accumulare quel discreto vantaggio che rende tranquillo il finale del parziale. Nel secondo gioco, però, le cose cambiano: le padrone di casa, vogliose di fare punti e spinte da un’evidente prestanza fisica, iniziano a fare la voce grossa, tengono testa alle reggine e rendono incandescente il finale chiudendo sul 29-27. L’equilibrio regna anche nel terzo parziale, ma stavolta la Reghion, galvanizzata dai 46 punti complessivi delle sorelle Speranza, gestisce bene i momenti cruciali e mette una seria ipoteca sul match, conquistando senza grosse difficoltà anche il quarto game grazie ad un gioco più attento e concreto.

Capitan Fiorini e compagne si portano così a quota 8 punti in classifica, con la graduatoria che vede sempre al comando il tandem Modica-Traina, uscite indenni dai rispettivi incontri casalinghi. La sesta giornata di campionato, in programma questo weekend, vedrà la Reghion affrontare, in quel di Pellaro, la BricoCity, formazione che fin qui è riuscita a conquistare due vittorie, entrambe ottenute contro squadre calabresi.

