Volley, Condipodero: ‘Reggio sei uno spettacolo. Pronte due grandi proposte’

Al test match di volley tra l’Italia e l’Australia, c’erano veramente tutti. E non potevano mancare soprattutto gli uomini di sport, come il presidente regionale del Coni Maurizio Condipodero, entusiasta per la partecipazione della gente e la grande festa del PalaCalafiore:

“E’ stata una partita bella ed entusiasmante, peccato per il finale, ma ricordiamo che alla nostra Nazionale mancava qualche pezzo pregiato.

Reggio Calabria ha risposto alla grande, trasferisce il proprio calore anche a coloro che scendono in campo, un amore che si avverte e si trasmette, questa è una città che merita di rialzarsi e quindi tornare ad alti livelli, ma credo che con pazienza e volontà ce la faremo.

Oggi è l’ennesimo esempio delle capacità organizzative dei nostri dirigenti sportivi, il problema vero è la ricezione, dobbiamo vedere come risolvere certe problematiche come i posti letto. Mancano i grandi villaggi in grado di ospitare in gran numero e tutti nella stessa location le diverse squadre.

Abbiamo lanciato due idee, quella del Trofeo delle Regioni e quella del Trofeo Coni. I numeri sono inimmaginabili, speriamo di riuscirci”.