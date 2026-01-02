Volley, Coppa Calabria: la Puliservice vuole iniziare l’anno col piede giusto

Ranghi completi. Voglia di riprendere bene il cammino. Riparte il 2026 del volley femminile.

Riparte con la Coppa Calabria Memorial “Sergio Sorrenti”.

Voglia di conquistare la Final Four per le amaranto di mister Franco Giglietta che scenderanno per affrontare la Radioxstore Lory Volley Pizzo. La formula ha programmato sfide di andata e ritorno, con eventuale “bella” il 27 gennaio.

La sfida di ritorno si giocherà il 20 gennaio a Pizzo.

Voglia di fare bene per la compagine amaranto, che ha perso solo un punticino durante il cammino in stagione regolare e che, domenica 11 gennaio giocherà il Big Match in casa della New Teosidos Reggio Calabria, un derby molto importante, inseguitrice della vetta.

Nella sfida giocata in campionato contro il giovane Pizzo, inoltre, Capitan Oliveira e compagne vinsero 3-0, 25 a 6, 25 a 11 e 25 a 7 e proveranno a replicare l’esito.

Si gioca alle ore 19.30.