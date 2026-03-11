Volley, Coppa Calabria: il grande appuntamento a Reggio Calabria

Nel prossimo fine settimana al PalaCalafiore si disputerà la Final Four di serie C femminile: una competizione molto attesa che da quest’anno vede l’instaurarsi di un’importante partnership tra la Fipav Calabria e l’azienda leader nel settore della profumeria.

Con l’avvicinarsi della primavera torna anche il grande spettacolo della pallavolo con le Final Four di Coppa Calabria femminili e maschili. Per l’edizione 2026 la grande novità è che tutte e quattro le competizioni (le due di serie C femminile e maschile e le due di serie D femminile e maschile) avranno la seguente denominazione: Coppa Calabria powered by Sensation Profumerie.

Quello che ci attende è un programma fitto con tre finali consecutive nel mese di marzo (nei fine settimana del 14-15, 21-22 e 28-29) e poi l’ultimo nel mese di aprile (il fine settimana del 18 e 19).

Si inizia subito nel prossimo fine settimana con una location spettacolare, il Pala Calafiore di Reggio Calabria. La struttura di Pentimele è pronta ad ospitare la Final Four Coppa Calabria powered by Sensation Profumerie di serie C femminile. Di seguito, il programma dell’evento:

Sabato 14, alle 17, si gioca il derby tutto a tinte reggine tra la Puliservice e la New Teosidos Pediatrica. Un match tutto da seguire e che anticipa la seconda semifinale in programma non prima delle 19 tra la Pallavolo Rossano e la L. Sc. Scorte Tecniche Cutro. La finale è in programma domenica 15 marzo alle 20, al termine della partita del campionato di serie A3 maschile tra la Domotek Reggio Calabria (fresca vincitrice della Coppa Italia di serie A3) e l’Aurispa DFV Lecce.

Sarà un grande weekend di pallavolo da vivere con grande partecipazione nell’impianto sportivo per eccellenza della nostra regione: le tre partite in programma (così come tutte quelle delle altre di Coppa Calabria powered by Sensation Profumerie.) saranno trasmesse sul canale YouTube della Fipav Calabria e l’evento avrà una importante copertura attraverso i canali social del comitato regionale presieduto da Carmelo Sestito. Un evento imperdibile, dunque, che richiamerà tanti spettatori, appassionati e addetti ai lavori.

Carmelo Sestito (presidente Fipav Calabria): “Ogni anno quello della Coppa Calabria è un momento sempre molto atteso dalle società e dagli appassionati del nostro meraviglioso sport. Due giornate all’insegna della pallavolo e dell’agonismo, della socialità e della competizione. Quest’anno poi, siamo davvero onorati e orgogliosi di presentare questa importante partnership con la Sensation Profumerie, un’azienda che non ha bisogno di presentazioni, con un management virtuoso e che dà lustro alla nostra regione in Italia e all’estero. Siamo felici che abbiano sposato le nostre iniziative e che l’universo della pallavolo faccia breccia nel cuore di imprenditori che vivono con passione le gesta del nostro movimento. Quello di Reggio Calabria sarà un evento imperdibile, con quattro squadre che stanno facendo bene nel campionato di serie C femminile e che daranno battaglia per conquistare questo ambito trofeo. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme due giorni di grande sport al Pala Calafiore”.